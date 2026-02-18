До 800 Мбит/с: в Шымкенте заработала новая оптоволоконная сеть

Красная лента перерезана и ещё один крупный интернет-провайдер официально входит на рынок Шымкента. Компания Meganet запустила в городе собственную оптоволоконную сеть.

Для жителей третьего мегаполиса это возможность получения доступа к интернету со скоростью до 800 мегабит в секунду, а для города — новые рабочие места и технологическая инфраструктура.

Стабильность сети обеспечивается резервом пропускной способности, это не менее 30%, что позволяет сохранять заявленную скорость даже в часы пиковой нагрузки. Что очень важно при онлайн-обучении, удалённой работе, стриминге или гейминге.

Выгодные условия подключения для жителей Шымкента:

Интернет 400–800 Мбит/с от 7 000 тенге в месяц.

«Интернет + ТВ» (192 канала и 2 онлайн-кинотеатра) от 9 450 тенге в месяц

«Интернет + мобильная связь» Meganet Activ

Cейчас действует скидка 50% на первые 3 месяца для новых абонентов от 6 950 тенге в месяц.

Meganet предлагает гибкие тарифные планы, без повышения стоимости услуг. Для частного сектора предусмотрены выгодные решения интернет и мобильная связь в одном пакете, что позволяет семьям оптимизировать расходы.

Александр Чепелев, региональный директор по развитию компании «MEGANET»:

«Преимущество нашей компании заключается в наличии собственного приложения, которое полностью удовлетворяет потребности клиентов: от подключения услуг до оперативного обращения в техническую поддержку и решения других вопросов. Тех. поддержка у нас 24/7. Есть система мониторинга. То есть, мы видим и предотвращаем аварии еще до того, как клиенты узнают о них».

Появление Meganet в Шымкенте предоставит новый стандарт связи в городе и значительно повысить уровень интернет-услуг, как для жителей, так и для бизнеса. На первом этапе подключение охватит удалённые районы и частный сектор, а во второй половине года компания планирует масштабировать сеть и охватить близлежащие к мегаполису жилые массивы.