Казахстан поделится интернетом с Таджикистаном, Монголией и Кыргызстаном

Казахстан планирует расширить доступ к интернету для соседних стран с помощью спутниковой сети Starlink, размещённой на территории республики.

Как рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании правительства, в 2026 году интернет-трафик будет передан в Таджикистан, а в перспективе – в Монголию и Кыргызстан.

«Созданная инфраструктура укрепит позиции Казахстана как регионального лидера в цифровой сфере. Через гейтвей-станции Starlink, построенные у нас, спутниковый интернет станет доступен и для соседних государств», – отметил министр.

Внутри страны масштабная цифровизация тоже продолжается. В этом году оптоволоконный интернет появится в 1 900 селах, а уже к следующему году более 90% сельских населённых пунктов получат доступ к сети. По словам Мадиева, все республиканские дороги будут обеспечены интернет-инфраструктурой, а соединение станет доступно на ключевых маршрутах пассажирских перевозок КТЖ и на борту отечественных авиалайнеров.

Что касается сетей нового поколения, министр напомнил, что к 2027 году в 20 городах областного и республиканского значения будет развернута сеть 5G с охватом от 60% до 75%. Планируется обеспечить интернетом всех граждан страны с минимальной скоростью свыше 100 мегабит в секунду, а оптические линии дойдут до 90% сел.