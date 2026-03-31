Почти 96% населения пользуются интернетом — данные статистики

Бюро национальной статистики представило результаты обследования по использованию информационно-коммуникационных технологий в домохозяйствах. В исследовании приняли участие 21 тысяча домашних хозяйств.

По данным опроса, 88,2% населения в возрасте 16–74 лет используют компьютер, ноутбук или планшет. Доля пользователей интернета, включая мобильный, достигла 95,6%.

Уровень цифровой грамотности населения составил 92,4% — речь идет о навыках работы с компьютерами и мобильными устройствами, стандартными программами и онлайн-сервисами.

Среди домохозяйств:

• мобильные телефоны используют 99,5%;

• ноутбуки — 59%;

• планшеты — 32%;

• настольные компьютеры — 27,9%;

• кабельное телевидение — 21,2%;

• спутниковое телевидение — 18,9%.

Основные цели использования интернета — обмен сообщениями и размещение информации (79,5%), социальные сети (69,5%) и скачивание контента — фильмов, музыки и игр (43,1%).

Онлайн-покупки совершали 32,1% опрошенных. Чаще всего через интернет заказывают одежду и обувь (71,3%), продукты питания (45,2%), а также косметику и товары для дома (по 33,2%).