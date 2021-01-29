Полицейские города Туркестан по “горячим следам” задержали подозреваемого в краже дорогого смартфона.

В дежурную часть УП города Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что днем примерно в 16:00 часов на одной из остановок в центре города неизвестные лица похитили у ее несовершеннолетней дочери смартфон стоимостью 376 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража” и принялись искать карманных воришек.

Полицейские опросили очевидцев и прохожих, изучили камеры видеонаблюдения и осуществили другие необходимые мероприятия. В результате проведенных ОРМ полицейские УП города Туркестан в течение нескольких часов задержали подозреваемого по “горячим следам”.

Им оказался житель областного центра, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что мужчина подошел к потерпевшей на остановке, сымитировал падение якобы из-за гололеда, при этом оперевшись на молодую девушку, незаметно украл у нее смартфон марки “iPhone”. После чего, похищенный телефон злоумышленник спрятал в карман и поспешно скрылся с места преступления.

Украденный мобильник подозреваемый планировал реализовать, а деньги потратить. Полицейские изъяли сотовый телефон в доме подозреваемого в качестве вещественных доказательств и вернули законной владелице.

Мужчина находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.