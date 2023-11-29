В Шымкенте у школьника обманом украли телефон

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Тина Кудайберген
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кража телефона

В Шымкенте у  школьника обманом украли телефон

9-летний мальчик возвращался домой со школы, когда к нему подошел мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. 

Делая вид, что набирает номер, злоумышленник отвернулся и убежал.

Произошедшее попало на камеру смартфона одноклассника мальчика.

 

Проследив маршрут движения подозреваемого по камерам видеонаблюдения ЦОУ, оперативники установили и задержали его перед одним из торговых центров города. 

Смартфон он сбыть не успел. Гаджет изъяли и вернули владельцу.

Выяснилось, что мужчина до совершения данного преступления находился в розыске как без вести пропавший. 

Родственники искали его 3 дня.

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