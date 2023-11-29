В Шымкенте у школьника обманом украли телефон

9-летний мальчик возвращался домой со школы, когда к нему подошел мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить.

Делая вид, что набирает номер, злоумышленник отвернулся и убежал.

Произошедшее попало на камеру смартфона одноклассника мальчика.

Проследив маршрут движения подозреваемого по камерам видеонаблюдения ЦОУ, оперативники установили и задержали его перед одним из торговых центров города.

Смартфон он сбыть не успел. Гаджет изъяли и вернули владельцу.

Выяснилось, что мужчина до совершения данного преступления находился в розыске как без вести пропавший.

Родственники искали его 3 дня.