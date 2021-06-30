В Сарыагашский РОП с заявлением о краже денег со счета обратилась одна из местных жительниц.

Со слов потерпевшей, неизвестные воспользовались ее сотовым телефоном и через приложение сняли 70 тысяч тенге, передает Polisia.kz.

В результате принятых мер оперативники в течение суток задержали подозреваемую. Как выяснилось, молодая девушка проживала вместе с потерпевшей на съемной квартире. Воспользовавшись ее отсутствием, она взяла с полки телефон и перевела деньги с банковского счета своей знакомой, которой оказалась должна. После чего подозреваемая скрылась.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. Проводится досудебное расследование. Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас находится под подпиской о невыезде.