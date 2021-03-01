Он задержан.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, у которого украли сотовый телефон. Со слов потерпевшего, он гостил у знакомого и распивал с ним алкоголь, а после вернулся домой. Однако, проснувшись утром, он не обнаружил в кармане сотовый телефон марки “Samsung”. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение двух часов задержали подозреваемого.

Им оказался местный житель, знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что подозреваемый пригласил потерпевшего домой, угостил спиртным и дождался, когда он уснет. Затем выкрал сотовый телефон из его кармана и спрятал под старой одеждой. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.