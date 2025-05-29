Испытание на прочность: в Шымкенте прошли сборы военнообязанных

В Шымкенте завершились тактико-специальные сборы военнообязанных. Учения прошли на базе бригады территориальной обороны в рамках плана Министерства обороны и постановления акима города. Заключительный день собрал командование, представителей акимата и ветеранов Вооружённых сил.

В течение десяти дней на полигоне «Ақтас» 118 военнообязанных отрабатывали действия по охране и обороне стратегических объектов. Программа включала интенсивный курс — от теории до полевых тренировок.

Для рядового Еркебулана Толеубая это стало настоящим испытанием на прочность.

«Мы прошли насыщенную программу. Многое выучили, многому научились. Благодарен командирам и инструкторам за чёткую организацию и полезный опыт. Эти сборы помогли почувствовать, что мы — команда», — рассказывает Еркебулан.

Занятия велись по 18 дисциплинам — от правовой подготовки до стрельб и работы на блокпостах. Акцент — на практику, с первых дней: меньше теории, больше действия. Главное — отработать слаженность в составе отделений и взводов.

Бахытжан Ашимов, командир бригады территориальной обороны Шымкента: «Такие сборы укрепляют как личные навыки военнообязанных, так и всю систему территориальной обороны. Мы уделяли внимание содержательности каждого занятия — от тактики до огневой подготовки».

По итогам сборов отличившиеся получили награды. Некоторым военнообязанным присвоены очередные звания. На время участия за ними сохранялась заработная плата, также были предусмотрены выплаты, питание и обеспечение всем необходимым.