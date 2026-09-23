Новая ВПП аэропорта Шымкента будет длиной почти четыре километра

В Шымкенте продолжается строительство второй взлётно-посадочной полосы международного аэропорта. На проект дополнительно направили 23,5 млрд теңге.

Строительство новой полосы началось в октябре 2025 года. Её длина составит 3 900 метров, ширина — 75 метров.

Необходимость второй ВПП связана в том числе с состоянием действующей полосы, которую капитально ремонтировали в 2007 году. Очередной ремонт потребуется уже в 2027 году. Наличие второй полосы позволит проводить работы без длительной остановки аэропорта.

Кроме того, действующую ВПП необходимо удлинить в соответствии с требованиями Авиационной администрации Казахстана.

Новую полосу оснастят современным светосигнальным оборудованием. Она должна обеспечить возможность приёма самолётов в сложных метеоусловиях и при ограниченной видимости.

После ввода второй ВПП аэропорт сможет расширить возможности по приёму тяжёлых пассажирских и грузовых самолётов, развитию международных грузоперевозок и транзитных направлений.