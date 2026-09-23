Трое судебных исполнителей в Шымкенте продолжали незаконно взыскивать оплату

Прокуратура Шымкента добилась возврата денег гражданам, с которых частные судебные исполнители продолжали взыскивать оплату вопреки решению Конституционного Суда.

Речь идёт об исполнении судебных решений, связанных с определением порядка общения с ребёнком. Ранее расходы на услуги частного судебного исполнителя взыскивали с обеих сторон, в том числе с родителя, в пользу которого было вынесено решение суда.

Конституционный Суд указал, что такой подход недопустим, поскольку исполнение судебного решения является частью права на судебную защиту и не должно создавать дополнительные финансовые препятствия для взыскателя.

Проверка прокуратуры показала, что после вступления решения в силу трое частных судебных исполнителей продолжали взыскивать оплату с граждан.

После вмешательства прокуратуры незаконно удержанные средства были полностью возвращены.