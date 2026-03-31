Миллион саженцев планируют посадить в Туркестанской области

Молодые деревья будут высажены в городах и сельских территориях области. В рамках подготовки к весенней кампании было подготовлено примерно 400 тысяч гектаров земли. На этих участках проведены работы по проведению систем орошения и установки ограждения.

Галымжан Толепов, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области: «Для весеннего сезона было предоставлено 350 тысяч саженцев, на осенний сезон планируется высадить еще 700 тысяч саженцев. Планируется пополнение питомников, и весной 2027 года посадка более 500 тысяч молодых деревьев. Акиматы районов и городов должны были создать свои питомники и обеспечить их саженцами. В 13 районах уже выделены участки земли и открыты питомники».

Особое внимание уделяется проекту «Зеленый пояс», он включает 30 тысяч гектар вокруг Туркестана. В этом году, на 100 гектарах планируется высадить 100 тысяч саженцев саксаула. Осенью будут высажены лиственные деревья. Для обеспечения проекта введено в эксплуатацию 400 скважин.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю назначить ответственных сотрудников для своевременной доставки саженцев и обеспечения их посадки. В районах и городах саженцы должны быть высажены в специально созданных питомниках до 15 апреля. В первую очередь необходимо подготовить специальные места, а также завершить работы по поливным системам и установке ограждении».

За последние несколько лет количество высаженных зеленых насаждений в Туркестанской области значительно увеличилось.