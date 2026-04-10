Сколько стоят саженцы в Шымкенте и что сажать весной?

С наступлением весны шымкентцы занялись садово-огородными работами. Началась посадка саженцев плодовых деревьев — яблонь, персиков и вишен. Для их высадки есть наиболее благоприятный период, поэтому затягивать не стоит.

Сажать саженцы различных плодовых деревьев продавцы советуют до середины апреля. В этот период в почве сохраняется влага, что способствует хорошему укоренению. Позже приживаемость растений может снизиться. Поэтому садоводы и продавцы советуют не упускать время. При этом важно не только правильно посадить дерево, но и обеспечить ему уход: регулярный полив и подкормку.

«В этом году купила клубнику и цветы. Люблю, когда двор выглядит красиво. Вообще, даже участок в 8 соток оказывается маловат для посадок. У меня перед домом растут четыре яблони, есть абрикос и вишня», — Турсынбай Ибраева, жительница Шымкента.

Фатима Байтасова уже 18 лет выращивает и продаёт саженцы и отмечает: каждое растение нужно сажать с любовью. По её словам, многие допускают ошибку — не добавляют в почву необходимые минеральные удобрения, что может сказаться на росте и урожайности.

«Если сажаете абрикос, яблоню или черешню — расстояние между деревьями должно быть около трёх метров, а если это карликовые сорта — примерно два метра. Например, вот это карликовое дерево. Летние яблони дают ранний урожай, а если цветы белые — это поздний сорт, он созревает в сентябре. Калифорнийский тополь сажают на расстоянии около 40 сантиметров — он кустистый, с густой листвой. При хорошем поливе хорошо растёт», — Фатима Байтасова, продавец.

Многолетние цветы можно высаживать до конца мая. А вот такие растения, как ель, сосна, туя и можжевельник, при опоздании лучше сажать осенью.

«Ели лучше не сажать весной — они испытывают стресс. То же касается можжевельника, сосны и других хвойных. Земля перегревается, поэтому лучше высаживать их осенью — в ноябре. Даже если идёт снег, они хорошо приживаются», — Фатима Байтасова, продавец.

Сейчас на рынках представлен широкий выбор саженцев плодовых деревьев. Цены стартуют от 1000 тенге и выше в зависимости от сорта и качества.