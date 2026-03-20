В стране продолжается масштабное озеленение

В Казахстане продолжается реализация инициативы «Таза Қазақстан». На заседании под председательством Олжас Бектенов рассмотрены вопросы озеленения и экологических проектов.

По данным Минэкологии, с 2021 по 2025 годы в стране высажено около 1,6 млрд деревьев, в 2026 году планируется посадить еще более 210 млн. Лесомелиорация в Приаралье уже охватила свыше 1 млн гектаров, работы продолжаются.

Премьер-министр подчеркнул, что «сохранение природы — это конституционный долг каждого», и поручил усилить контроль за приживаемостью саженцев, а также активнее внедрять цифровые