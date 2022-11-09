Врачи из Великобритании прибыли в ОКБ

В Шымкенте на базе ОКБ съехались врачи из Великобритании и России.

Медики — нейрогенетики встретились с пациентами, осмотрели каждый клинический случай в отдельности. Диагнозы у всех разные, но выход есть, говорят врачи.

Врачи из Великобритании и России осмотрели десятки пациентов. Медики пояснили, что нужно изучить заболевание центральной и периферической нервной системы, только после можно уже делать заключение.

«Мы подготовили больных, для того чтобы разобрать кейсы, чтобы можно было определить диагнозы по таким сложным болезням как харегингтитона или это паркинсонизм плюс, или это нейродегенеративное заболевание, или же это нейропатия или спинально-мышечная атрофия», — говорит Назира Жаркымбекова, врач

Пациенты, которые прошли обследование, ждут результатов. При этом врачи из Великобритании и России не только проведут осмотры, но и поделятся знаниями со своими коллегами.

В Шымкенте медики пробудут два дня, за это время они проведут мастер классы для врачей.