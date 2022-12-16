Областная клиническая больница является ведущим медицинским центром в регионе

Туркестанская областная клиническая больница, счита ется одн им из лучших лечебных учреждений не только в Туркестанской области, н о и во всей республике. Признанная жителями региона больница, работает над улучшением здоровья казахстанцев с лучшими врачами времён независимости.

Медицинская сфера в стране, за годы независимости, стремительно развивалась. Так говорит врач с 50-летним стажем, заведующая отделением платной терапии областной клинической больницы — Гульжан Касымбаева.

Квалифицированный специалист возвращает здоровье тысячам пациентов в год, оказывая медицинскую помощь. По словам врача, стремительно развивающаяся медицина будет способствовать улучшению здоровья всего населения Казахстана. И здесь многое зависит от самих работников медицины.

«Моей главной мотивацией пойти в медицину стало желание вернуть человеку здоровье. В детстве я мечтала стать врачом. Мой отец ветеран Великой Отечественной войны. Когда он вернулся с фронта то через некоторое время серьёзно заболел. Глядя на его страдания я осознала, что медицинская помощь в жизни очень важна, и тогда решила стать врачом», — вспоминает заведующая отделением платной терапии областной клинической больницы Гульжан Касымбаева,



Следующий наш герой -квалифицированный врач с 40-летним стажем Анвар Мухидинов. Его основная специальность врач-проктолог. Он так же трудится в областной клинической больнице, проводит сложные операции прикладывая все силы чтобы вернуть пациентам здоровье.

«В нашем отделении мы часто оперируем пациентов. Сейчас из года в год обновляются методы оперативного вмешательства. И наша больница не отстаёт от общих тенденций. У нас много современной высококлассной аппаратуры. Очень много квалифицированных специалистов. Наши врачи обучались за границей: в Израиле, России и других странах. Среди них есть и молодые специалисты», — рассказывает врач-проктолог областной клинической больницы Анвар Мухидинов.

Клиническая больница Туркестанской области в ряду техучреждений, что внесли особый вклад в здравоохранение страны. В составе многопрофильного лечебного центра 4 консультативно-диагностические клиники, 27 клинических и 9 параклинических отделений. Здесь трудится 301 врач. Из них 118-специалисты высшей категории. Ещё 72-специалиста имеют первую квалификационную категорию.

лицензия: № 0111231DX выдана 20.02.2018 УЗЮКО