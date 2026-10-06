Мейржан Шермаханбет вернулся в Шымкент с бронзой Азиады

В Шымкенте встретили борца Мейржана Шермаханбета, который вернулся с бронзовой медалью XX летних Азиатских игр в Японии.

Спортсмен выступал в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за третье место он уверенно победил представителя Монголии со счётом 11:0 и пополнил медальную копилку Казахстана.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и болел за меня. Впереди ещё большие достижения. Будем готовиться дальше, работать ещё усерднее и нацеливаться на золото», — рассказал Мейржан Шермаханбет.

По словам спортсмена, турнир выдался непростым. В отдельных схватках ему приходилось отыгрываться по ходу поединка и добиваться победы в решающие моменты.

Для Мейржана Шермаханбета это уже вторая медаль Азиатских игр. На предыдущей Азиаде в Ханчжоу он завоевал серебро в той же весовой категории.

В Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Шымкента отметили, что впереди у спортсмена новые международные старты и подготовка к чемпионату мира.