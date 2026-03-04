В Шымкенте состоится праздничное мероприятие к Международному женскому дню

Жителей и гостей Шымкента приглашают на торжественное мероприятие, посвящённом Международному женскому дню — 8 Марта.

Организаторами праздника выступают Ассамблея народа Казахстана и Татаро-башкирское этнокультурное объединение Шымкента.

В рамках мероприятия подготовлена яркая и насыщенная программа.

Гостей ожидают выступления лучших солистов и творческих коллективов города, а также выставка-продажа изделий прикладного искусства и кулинарной продукции.

Праздничная встреча состоится 7 марта в 15:00 в зале Дома дружбы по адресу: улица Желтоксан, 9/4.