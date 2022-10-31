С 2023 года в Казахстане с иностранцев будут взимать туристский взнос

Норма вводится согласно постановлению правительства от 5 ноября 2021 года.

Туристский взнос будет взиматься с иностранных туристов за каждые сутки пребывания в местах их размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Туристский взнос взимается туроператорами в момент регистрации иностранцев в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность.

Ставки для иностранцев:

— с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0% от стоимости пребывания;

— с 1 января 2023 года – не более 5% от стоимости пребывания.

Ставка туристского взноса устанавливается местными исполнительными органами (акиматами), соответственно, платежи будут идти в местный бюджет.