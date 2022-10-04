Иностранцы могут посещать ЦОНы Шымкента по предварительной брони

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали как забронировать очередь и получить результат услуги по формированию ИИН посредством SMS.

«Сейчас это можно сделать с помощью смартфона через Telegram-бот EgovKzBot2.0. Для того чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо выбрать в меню «Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев». После – необходимо будет ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн получить талон очереди«, — сообщили в пресс-службе филиала.

За получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении. Приобрести его можно при наличии паспорта.

«Дополнительно сообщаем, что главными условиями для онлайн бронирования является наличие казахстанского номера«, — сообщили в пресс-службе филиала.