Иностранца, которого обвиняли в контрабанде наркотиков, оправдали в Туркестанской области

Резонансный судебный процесс в Туркестанской области завершился оправдательным приговором, передает OTYRAR.

На скамье подсудимых — уроженец Великобритании Зак Карл Повнер-Джонсон. В сентябре этого года сарыгыашский районный суд приговорил его к 7 годам колонии. Вердикт суда иностранцу удалось обжаловать в апелляционной коллегии.

Айдос Султанов, председатель судебной коллегии по уголовным судам Туркестанского областного суда:

«Судебная коллегия приговаривает: обвинительный приговор Сарыагашского районного суда Туркестанской области от 22 сентября 2023 года в отношении Повнер-Джонсона Зака отменить и вынести оправдательный приговор. Повнер-Джонсона Зака Карла признать невиновным в совершенном преступлении и оправдать его за отсутствием состава уголовного преступления».

После вынесения оправдательного приговора, Зак Карл Повнер-Джонсон заключает в объятия своего отца, они не виделись почти год. За колючей проволокой, по словам иностранца, он много читал и думал о жизни после выхода из тюрьмы. Зак искренне поблагодарит суд за справедливое решение.

Зак Карл Повнер-Джонсон, гражданин Великобритании:

«Я всех хочу поблагодарить за настоящий суд, а не то правосудие, через которое я проходил эти 11 месяцев. Апелляционная инстанция проделала большую работу: просмотрели всё видео, выслушали всех свидетелей и вся правда выяснилась. В СИЗО, кстати, было не так плохо. Конечно, не хорошо быть в одной комнате 24 часа в течении года, но люди хорошие и они мне помогали. Я там читал книги, молился и играл в шахматы. Я не имею никаких жалоб на свой последний суд».

Инцидент берет свое начало с ноября прошлого года. Зак прибыл в Казахстан из Узбекистана, чтобы обновить визу. Во время осмотра на пропускном пункте «Жибек Жолы» в портмоне иностранца обнаружили кокаин. По словам стороны защиты, наркотики ему могли подбросить пограничники. Адвокат уроженца Великобритании также рассказывает, что во время задержания и следственных мероприятии правоохранители нарушили его конституционные права.

Маржан Агибаева, адвокат Зака Карла Повнера-Джонсона:

«Именно портмоне в момент пересечения государственной границы находилось у его спутницы. Она в суде апелляционной инстанции это полностью подтвердила. Портмоне было у нее изъято сотрудниками пограничной службы, причем досматривал ее мужчина, хотя по закону это не правильно. Кроме того, это ни коем образом не было документировано. Однако, на данный момент он уже был досмотрен и было выявлено, что он чист».

Из зала суда Зак вышел с хорошим настроением и вердиктом судьи остался доволен. Судебная коллегия в свою очередь вынесла частное постановление о проверке действии сотрудников пограничной службы. Согласно частному постановлению, генпрокуратура должна провести служебное расследование и сообщить суду о принятых мерах в течении месяца.