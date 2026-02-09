Что ждет рынок жилья в 2026 году — рассказали эксперты

Казахстанцы активно покупают недвижимость, несмотря на растущие цены. Эксперты называют недавний резкий рост цен на жильё, искусственно созданным нагоном спроса.

В конце прошлого года многие застройщики подняли цены на первичку из-за ожиданий по НДС, вслед за этим выросли цены и на вторичку. Такое активное нагнетание ожиданий привело к эффекту «купить до подорожания». Но в начале года ажиотаж утих.

В прошлом году казахстанцы совершили порядка 450 тысяч сделок купли-продажи недвижимости. Пиковым стал декабрь, тогда было зарегистрировано более 50 тысяч сделок. Эксперты говорят, рост активности во многом объясним ожиданиями. С января этого года вернули НДС на строительство , тогда как ранее застройщики его не платили. При этом специалисты уверены, реальное отражение НДС в стоимости жилья возможно лишь в 2027–2028 годах, когда на рынок выйдут объекты, строительство которых началось в этом году. Но часть налога застройщики начали закладывать в цену заранее.

«Я уверен, что часть НДС, если не все НДС уже давно в стоимости первичной, потому что о том, что льготку уберут, уже разговор идет давно, постепенно-постепенно вкладывалось по 2-3%, потому что застройщик прекрасно понимает, что возможности ограничены у покупателя, поэтому сразу, если допустим 16%, то это будет конечно чувствительно и сразу резкий спад будет в продаже. Поэтому все это чисто спекулятивное», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Дополнительными факторами, стимулировавшими рост продаж к концу года, стали поправки в закон о долевом строительстве, когда значительная часть застройщиков оказалась временно вне рынка. Влияние оказал и новый строительный кодекс, который ужесточил правила работы в отрасли и изменил расстановку сил на рынке недвижимости.

«Что же ждет нас в этом, в 2026 году? Динамика роста цен сохранится, потому что предложение по-прежнему ограничено. Те 62%, которые отсеялись в прошлом году, еще не успели подготовить всю документацию, получить лицензию на привлечение дольщиков и так далее. Более того, неопределенность в целом, потому что деньги дешевеют, а недвижимость показывает рост. Поэтому прирост стоимости в этом году мы можем ожидать также на уровне 15%2», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Что касается спроса, эксперты уверены, в 2026 году он сохранится на текущем уровне с небольшим ростом. И год рынок завершит в диапазоне 460–470 тысяч сделок. Это, по оценкам специалистов, та ёмкость рынка которую он способен стабильно усваивать.