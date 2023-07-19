Будет ли снижение цен на рынке жилья рассказал эксперт

Рынок жилья в Шымкенте — всего лишь несколько цифр.

К 1 мая 2023 года население Шымкента составило 1 200,7 тыс. человек, сообщило Бюро национальной статистики РК.

Ежегодно в нашем городе рождаются 33 тысячи малышей. Иными словами, каждые 15 минут в Шымкенте на свет появляется ребенок. Каждый из жителей имеет право на жилье, у кого-то оно уже есть, кто-то строит или копит средства на его покупку, а другие стоят в очереди на его получение.

На сегодня в Шымкенте в жилье нуждаются свыше 50 тыс. человек.

Однако встать в очередь на получение жилья могут далеко не все, не у каждого есть такое право.

Немало людей приобретают дома или квартиры за личные собранные средства, в кредит или по ипотечным программам. Сегодня поговорим о том, что происходит у нас на рынке жилья в Шымкенте.

Нам в помощь Бюро национальной статистики РК.

Картина на июнь 2023 года

По данным бюро, за год (июнь 2023-го к июню 2022-го) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 1,9%, продажи нового жилья – на 5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 26,8%.

Опять же в целом по стране количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2023-го по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 3,7%. В прошлом году было зарегистрировано 31 019 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (на 40,3%). Отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах, положительная динамика наблюдается в Костанайской области (18,3%) и городах республиканского значения (Астане – 17,5%, Алматы – 8,7%, Шымкенте – 2,1%).

Вот очень интересные данные по сделкам купли-продажи жилья за июнь 2023 года. Ценность их в том, что они составлены на основе данных Министерства юстиции РК и НАО

«Государственная корпорация «Правительство для граждан». То есть это сделки, прошедшие нотариат и ЦОНы.

Итак, в июне в Шымкенте всего было зарегистрировано 1 340 сделок купли-продажи жилья, в том числе по 372 индивидуальным жилым домам и 968 квартирам в многоэтажных жилых домах. Из этих 968 квартир 292 однокомнатные, 356 двухкомнатных, 259 трехкомнатных, 55 четырехкомнатных, 5 пятикомнатных и одна шестикомнатная квартира.

Какие районы в особом предпочтении у шымкентцев? На этот и другие вопросы РАБАТ попросил ответить известного шымкентского риэлтора Ирину Власенко. Вот что она рассказала.

– Начну с того, что юг Казахстана всегда являлся сельскохозяйственным, как говорится, цыплят по осени считают. Основной пик продаж в нашем регионе приходится на осень, когда крупные и средние сельские предприниматели подводят итоги очередного сельхозсезона, подсчитывают свою прибыль, – сказала Ирина Леонидовна. – Лучше всего у нас продаются малогабаритные квартиры и дома.

– А с чем это связано?

– Причина очевидна – подорожание коммунальных услуг. Обслуживание больших домов стало очень затратным.

– В каких районах Шымкента чаще всего продают-покупают жилье?

– Традиционно в предпочтении старый центр города. Из новых микрорайонов востребован административно-деловой центр – микрорайон «Нурсат».

– А почему не популярны новые микрорайоны?

– Потому что застройщики сразу не продумывают инфраструктуру, еще одна причина – там мало строят школ и детских садов.

– Чем объяснить востребованность одно- и двухкомнатных квартир?

– Очень часто малогабаритные квартиры у нас покупают для коммерческого использования, то есть для последующей их сдачи в аренду, как правило, студентам или командировочным.

– Ваш прогноз по ценам на жилье? Упадут ли они?

– Мой личный более чем 20-летний опыт подсказывает, что снижение цен на рынке жилья было только в 2008 году, если помните, он произошел из-за банковского кризиса. Цены на жилье на вторичном рынке зависят от новостроек, а цена квадратного метра не падает из-за роста стоимости стройматериалов. Плюс пока нет новых ипотечных программ. Следовательно, о серьезном и долговременном снижении цен на жилье не может быть и речи. Если только не произойдет глобального кризиса банковской сферы.

– Когда жилье в новостройках станет привлекательнее?

– Когда застройщики начнут возводить новые микрорайоны с готовой инфраструктурой, то есть станут включать в планы застроек школы, детские сады, торговые и досуговые центры, медучреждения. От этого они только выиграют. То же самое касается и районов, попадающих под реновацию. Если судить по проектам, представленным администрации, то строительство новых школ и детсадов там не предусмотрено. А ведь согласно планам реновации на месте расположения одного 8- или 12-квартирного аварийного дома с хозпостройками и гаражами будет возводиться многоэтажный многоквартирный жилой дом… Существующие детсады и школы попросту не вместят новых посетителей и учеников.

– Ирина Леонидовна, скажите слово «в пользу» риэлторов. Почему все-таки стоит обращаться именно к ним?

– Каждый из нас специалист в своем деле. Кто-то талантлив в спорте, другой – непревзойденный инженер, третий – прирожденный спасатель… десятый – кулинар и так далее. Согласитесь, у большинства людей сделка купли-продажи бывает раз в жизни. Это не булка хлеба. Есть очень много нюансов в законодательстве, оценке жилья, в которых многие не разбираются. Но эти вопросы по силам нам. Но и риэлторов надо подбирать лучше по рекомендации, поскольку среди нашей братии тоже хватает нечестных, мягко говоря.

– Отдельно хотелось затронуть тему ипотек и кредитов…

– Да простят меня банки, но прежде чем людям брать кредит, стоит очень хорошо подумать, взвесить свои шансы. Я не сторонница кредитов, но в то же время понимаю, что собрать необходимую сумму для многих людей просто нереальная задача.

Вот мой совет: если вы не умеете копить, то есть не собрали хотя бы 30 и более процентов на первоначальный взнос, то лучше вообще не стоит пока брать кредит или ипотеку. Попробуйте хотя бы минимум год, а то и больше ежемесячно откладывать некую сумму на депозит. Просто представьте, что это – сумма кредита и делайте это регулярно. Поверьте, это дисциплинирует. Это хорошая возможность приучить себя копить.

Сколько город строит жилья?

Чуть больше месяца назад аким Шымкента Мурат Айтенов в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при Президенте РК в Астане сказал, что в Шымкенте за последние пять лет было построено 3 млн. квадратных метров жилья, два из которых были возведены за последние два года.

«Теперь мы планируем увеличить ежегодный объем жилья до двух миллионов квадратных метров. Для этого необходимо сначала обеспечить строительную площадку инфраструктурой», – заявил наш градоначальник.

По словам М. Айтенова, в этом году в рамках госпрограммы жильем будут обеспечены 4 445 семей. Однако есть и социальные категории граждан, которые остаются вне госпрограммы. Для обеспечения жильем данной категории принята местная жилищная программа «Қамқор».

Приводя такие внушительные цифры по строительству жилья в Шымкенте, Мурат Айтенов был вынужден признать на брифинге в СЦК, что в городе некоторые дома строят некачественно.

«Действительно, качество некоторых строящихся домов в городе низкое. Мы получаем жалобы жителей по этому поводу, уже выявлено более 1 200 нарушений. Мы сформировали специальную комиссию и наложили штрафы в размере 84 миллиона тенге, три строительные компании внесли в черный список. А также оштрафовали семь технадзоров», – сказал Мурат Айтенов. Он пообещал, что работа в этом направлении будет усилена. По его словам, сейчас действует специальная комиссия, которая регулярно посещает строящиеся объекты.

М. Айтенов сказал, что с тех пор, как Шымкент стал мегаполисом, в городе интенсивно строят многоэтажные дома: «Например, в 2018 году было построено 1 650 квартир, а в 2020-м – уже более двух тысяч. В этом году новое жилье построят для 4 445 семей, в следующем – для пяти тысяч. В общем, мы каждый год увеличиваем количество построенных квадратных метров. Это связано с тем, что с каждым днем в городе растет количество желающих получить жилье. Если в 2018 году в очереди стояли 25 тысяч человек, то сейчас уже более 50 тысяч».

Желательно, чтобы власти города форсировали этот базовый жилищный вопрос. Разумеется, не в ущерб качеству.

Сегодня в Шымкенте в очереди на жилье стоят более 50 тысяч человек.

За последние два года цены на первичном рынке жилья в республике увеличились на 34,7%. Однако рост цен в прошлом году пришелся

на первый квартал.

«После почти двух лет бум на рынке жилой недвижимости, простимулированного за счет пенсионных сбережений и льготной ипотеки, ситуация с ценами на рынке жилья начала стабилизироваться. Мы ожидаем, что темпы роста цен на первичном рынке жилья в Казахстане в текущем году сложатся на уровне 4-6% и будут постепенно приближаться к среднему значению, которое наблюдалось до 2019 года», – прогнозируют

в своем обзоре рынка аналитики компании Halyk Finance, передает BaigeNews.kz.

В июне 2023 года в Туркестанской области всего было зарегистрировано 866 сделок купли-продажи, в том числе по 605 индивидуальным домам и 261 квартире в многоэтажных домах.

Каждые 15 минут в Шымкенте рождается ребенок.

Диапазон цен на квартиры в Шымкенте в июле 2023 года:

1-комнатные — от 4,5 млн. до 45 млн. тенге;

2-комнатные — от 8 млн. до 95 млн. тенге.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА