Какие автомобили запрещено ставить в подземных паркингах в Казахстане

Машины на газобаллонном оборудовании запрещают парковать на подземных стоянках. Причина — несоблюдение правил безопасности при оснащение газом автомобиль. Это приводит к возникновению пожароопасных ситуаций, говорят специалисты.

В Казахстане все больше автомобилей переводят на газ. Однако, незаконный и небезопасный метод установки оборудования может вызвать аварийную ситуацию. Поэтому, специалисты службы безопасности призывают водителей не ставить такие авто в подземные паркинги.

Аманбек Бейсембаев, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г.Шымкента: «Из-за низкой цены на установку газа, спрос на газ увеличился. Конечно, при соблюдении всех технических требовании можно ездить. Но сейчас очень много случаев, когда водители сами устанавливают газ на машину. Не регистрируют авто в департаменте полиции. В рамках рейда мы говорим водителям о запрете паркинга и обязательной регистрации авто на установку газа в легальных центрах. По закону машину с газовым оборудованием нельзя парковать в подземных парковках!»

По внешним данным определить ездит авто на бензине или на газе — невозможно. Согласно правилам подземных паркингов, стоянка на их территории газифицированной техники запрещена. Запрет установлен МЧС РК.

Галымжан Турсынбеков, старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейский службы: «Цена установки газа приемлемая. Поэтому, водители спешат установить в свои машины газ. Однако, они не обращают должного внимания где они ставят эти газобаллоны. Некоторые даже сами устанавливают их. Это может привести к чрезвычайным ситуациям».

В случае несоблюдения правил безопасности полицейские сначала уведомят, а после вправе оштрафовать водителя автомобиля.