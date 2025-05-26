Фестиваль «Bala Shym» в День защиты детей пройдет в Шымкенте

1 июня, в Международный день защиты детей, приглашаем вас на фестиваль искусств «Bala Shym».
Юные участники художественных школ и Дворцов школьников продемонстрируют свои таланты в живописи, декоративно-прикладном искусстве, вокале и хореографии.
Гостей также ждут театрализованная выставка «Страна сказок», интерактивные площадки и национальные игры, а также концертная программа с участием детей.
Место проведения: Центральный парк Шымкента. Время: с 09:30 до 13:00
Приходите поддержать юных талантов нашего города!