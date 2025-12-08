В Шымкенте представили первую выставку Асель Анвар в креативном хабе

Креативная индустрия — одно из перспективных направлений. Для тех, кто задействован в этой сфере, акимат города предоставил специальную площадку — креативный хаб, место, где художники, дизайнеры и ремесленники могут не только показать свои творения, но и реализовать их.

Еженедельно на этой площадке организуются творческие события, и наша съёмочная группа побывала на одном из них.

Это первая персональная выставка для шымкентской художницы Асель Анвар. Этому событию предшествовал большой творческий путь, взлёты и падения. Эмоции, которые пережила автор, отражены на её полотнах. За аллегориями скрывается глубокий смысл.

Асель Анвар, художница:

«Это моя последняя работа, называется “Путь к душе”. Это о том, что мы носим социальные маски, но так или иначе наша истинная натура и наша истинная душа хотят реализоваться в этом мире. И пока мы не откроем границы социальных устоев, традиций, мы так и будем закрыты в этой оболочке. Вы можете заметить, что эта девушка, хоть и пытается закрыть эти створки, всё равно рвётся наружу. Этой картиной я бы хотела сказать, что настоящую натуру не скроешь за мишурой. Если есть какое-то желание, какое-то вдохновение, нужно максимально реализоваться в этом мире».

Ценители живописи по достоинству оценили работы шымкентской художницы. У неё прекрасные творческие перспективы, главное — не останавливаться на достигнутом, а продолжать работать.

Акнур Еркеновна, ценитель живописи:

«Я считаю, что сегодняшняя выставка для Шымкента — это большой фурор. Шымкент должен гордиться такой талантливой художницей. Наиболее понравившаяся картина висит у меня дома, я получила её в подарок. Каждая работа удивительна и заслуживает особого внимания».

Персональная выставка состоялась на площадке, которую специально создали для креативной индустрии Шымкента. Это место притяжения для художников, дизайнеров и ремесленников, а ещё для маркетологов и бизнесменов.

Жанна Ильданова, председатель Ассоциации креативной индустрии:

«Наша основная цель — развитие, поддержка и монетизация наших креаторов. Чтобы наши девочки смогли не только создавать, но и продавать. Мы для всех предоставляем эту площадку бесплатно. Каждый, кто хочет заявить о себе, хочет продать своё творчество и заниматься маркетингом, может обратиться к нам».

Креативный хаб начал функционировать полгода назад, но уже сейчас есть ощутимые результаты, считают организаторы. Тем, кто хочет показать свои таланты и получить необходимые консультации, нужно обращаться в Ассоциацию креативной индустрии.