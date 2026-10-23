23 октября отмечают Международный день снежного барса. Также на эту дату приходится неофициальный праздник химиков и студентов — День моля.

Международный день снежного барса

23 октября отмечается Международный день снежного барса. Дата посвящена сохранению редкого хищника и его естественной среды обитания.

Инициатива появилась после подписания 23 октября 2013 года Бишкекской декларации по сохранению снежного барса. Казахстан входит в число стран естественного ареала этого животного.

Впоследствии дата получила официальный международный статус: 23 октября включено ООН в перечень международных дней как Международный день снежного барса.

День моля

Ежегодно 23 октября любители химии отмечают Mole Day — День моля. Дата связана с числом Авогадро — примерно 6,02 × 10²³, которое используется в химии для определения количества частиц вещества.

Символически праздник проходит с 6:02 утра до 6:02 вечера 23 октября. Его используют прежде всего как образовательный повод для популяризации химии среди школьников и студентов.