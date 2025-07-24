Медицинские услуги в Казахстане подорожают, но не для всех

Тарифы по девяти ключевым направлениям стационарной медицинской помощи планируют увеличить. Дороже станет оказание услуг по инфекционным заболевания, а также кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия. Это, уверены в минздраве, позволит актуализировать убыточные тарифы и улучшить доступность медицинской помощи.

Вячеслав Локшин, эксперт в здравоохранении: «Доступность была очень неполноценная, потому что тарифы низкие и было сложно, действительно, убедить врачей, особенно частных клиник, вести приемы по вот этим девяти нозологиям. Поэтому, тарифы поднимаются, на эти деньги выделяется почти 90 миллиарда тенге, и, конечно, попасть к врачам специалистам будет проще, то есть, действительно, эти виды помощи, они на сегодняшний день убыточны».

Рядовые казахстанцы, уверены специалисты, это повышение тарифов на своем кошельке не ощутят. Тем не менее, новый закон увеличит верхнюю планку дохода, с которого исчисляются взносы на ОСМС: теперь не 10, а 40 МЗП. По мнению экспертов, это создаст более справедливую модель участия для граждан с высоким доходом и позволит дополнительно привлечь в систему около 200 миллиардов тенге в год.

Однако эксперты говорят о тревожной тенденции. Доля финансирования первичной медико-санитарной помощи за последние годы снизилась с 25 до 17 процентов. Специалисты предупреждают: это может привести к росту госпитализаций и дополнительной нагрузке на скорую помощь.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Понятие введения неактивного населения. То есть, вот у нас есть комплексный подушевой норматив за все прикрепленное население. То есть, вы получаете за различные категории граждан различные суммы денег. Теперь пытаются ввести понятие неактивного населения. И вот, у участников рынков такое подозрение, что таким образом хотят сократить финансирование. И сократить финансирование первичной медико-санитарной помощи. А с этим у нас и так большие проблемы».

При этом отчисления в казахстанской системе ОСМС, по сравнению с другими странами, небольшие, всего 2–3% от заработка, тогда как в Европе взносы начинаются от 7 до 11%. Между тем эксперты уверены, здравоохранение становится всё более технологичным и дорогим и требует гораздо большего участия и финансирования.