Брезгливость не помешает

На днях в Шымкентскую многопрофильную больницу №2 была экстренно доставлена женщина 1984 года рождения в тяжелом состоянии.

Как потом отметили сами врачи, оказавшие ей экстренную помощь: «Это очень редкий случай!» Предварительный диагноз – «кишечная непроходимость». В связи с ухудшением состояния больной была проведена срочная операция.

Во время операции врачи удалили более 19 эхинококковых кист, которые поразили кишечник, печень, почки и другие органы.

Органы молодой женщины были буквально переполнены эхинококком. Сейчас состояние пациентки улучшается, она получает необходимое лечение. Подобные случаи встречаются крайне редко, и своевременно оказанная медицинская помощь – залог спасенной жизни.

Когда на глаза попадает подобная информация, сразу же «примеряешь» ситуацию на себя. Тут же начинаешь перебирать моменты, когда, где и от кого ты мог подцепить подобную заразу. Думаешь: «Ой, и у меня там тоже болит», «Ой, и у меня там тоже кольнуло…» и т.д. Хорошо, что все-таки хватает ума понять, что причина таких болезней появляется извне: при отсутствии гигиены, нарушении правил приготовления пищи, сроков и условий ее хранения.

Близится лето, жаркие дни. Это значит, что крайне актуальным становится вопрос профилактики пищевых отравлений.

Задумайтесь, какой едой мы травимся? Ну, очевидно, что только той, которая обсеменена микроорганизмами или содержит токсичные вещества.

Самые явные вредители пищи – наши «домашние животные» – мухи и тараканы. Поэтому избавьтесь от них, храните еду в холодильнике, а ту, что остается на обеденном столе, – сухие печенья, специи, фрукты, сахар – накрывайте чистым кухонным полотенцем.

Острые кишечные инфекционные болезни возникают из-за употребления в пищу продуктов, в которых размножились микроорганизмы и накопились токсины. При этом по вкусу и запаху или, как говорят санврачи, по органолептическим показателям эти продукты могут соответствовать качественной пище.

Знакомый санитарный врач объяснил мне схему стафилококкового токсикоза. Интоксикация возникает при попадании в организм с пищей токсина, вырабатываемого золотистым стафилококком. Этот «золотококк» вполне неплохо переносит режимы тепловой обработки продуктов, например, пастеризацию. Не страшна ему высокая концентрация поваренной соли и сахара.

Как попадает в пищу золотистый стафилококк? Оказывается, источниками микроорганизмов являются люди, работающие на пищевых предприятиях, то есть мясники, повара, кондитеры, имеющие гнойную инфекцию стафилококковой этиологии (фурункулы, панариции, ангины, нагноившиеся раны, ожоги и др.), носители золотистых стафилококков, больные маститом животные (козы, коровы).

Пищевое отравление дает о себе знать тошнотой и рвотой, болями в эпигастральной области (в области живота) и спутанным сознанием. Приплюсуйте сюда диарею, головную боль и мышечные спазмы. Температура тела, как правило, не повышается. Вся эта картина может продлиться до трех суток и более.

Как этого в принципе избежать? Необходим строгий ветеринарно-санитарный надзор на молочных фермах, строгое соблюдение санэпидмероприятий на предприятиях общепита, соблюдение правил хранения и реализации готовой продукции. Не покупайте зелень, молочку, а тем более мясо у случайных продавцов, «с земли». А если заболели – вызывайте скорую, заниматься самолечением не только бесполезно, но и опасно.

А еще хорошо вспомните наконец про брезгливость! Почаще проявляйте ее. Не обращайте внимания на мнение окружающих. Здоровее будете. Брезгливость – это защитная реакция организма. Не ешьте все подряд, не пичкайте свой организм подозрительными на вид, запах и вкус продуктами и напитками. Возможно, ваше тело не хочет принимать внутрь какое-то вещество, не желает его глотать и намеренно отторгает.

Признаться, меня удивляет, как быстро наши дети и внуки пристрастились к суши. Не понимаю их. Сырая рыба, водоросли… И совсем не удивилась в начале весны, когда появилась новость, что 55 человек отравились суши-роллами в Туркестане. Хорошо, что не погибли, оклемались. Ну не наша это пища, не для наших желудков!

Вернемся к случаю с эхинококкозом. Где корни этого недуга? Виной всему личинки цепня эхинококка, проникшего в организм.

Запомните основные пути заражения!

Первый – контакт с животными (собаки и др. плотоядные животные, на шерсти которых могут быть яйца эхинококка).

Второй – через загрязненные продукты (употребление немытых овощей, фруктов или зелени, которые были загрязнены яйцами паразита из почвы или воды).

Третий – через воду (питье или использование воды, загрязненной фекалиями инфицированных животных).

Четвертый – загрязненные предметы или руки (контакт с почвой, травой или другими поверхностями, на которых могут находиться яйца эхинококка, с последующим попаданием их в рот).

Пятый – охота или работа с животными (стрижка и др.).

Чем опасно попадание яиц эхинококка в организм человека? Поражением печени, легких, головного мозга и других органов. Паразиты образуют в органах человека кисты, которые могут достигать крупных размеров. Лечение эхинококкоза требует оперативного вмешательства, а запущенные случаи смертельно опасны!

Как понять, что у тебя эхинококкоз?

Многое зависит от локализации возбудителя. При паразитировании в печени может появляться желтуха, ощущение тяжести и давления в правом подреберье, наблюдается увеличение печени, будут боли, отдающие в правую руку и спину. При локализации паразита в легких наблюдается одышка, кровохаркание, боли в грудной клетке, кашель.

Диагноз эхинококкоза устанавливается с применением УЗИ, рентгенографии, КТ. Лечение эхинококкоза – это только хирургический метод, а затем – диспансерный учет.

Запомните меры профилактики эхинококкоза:

* соблюдение правил личной гигиены;

* не допускать игр детей с бездомными собаками;

* не употреблять воду из открытых водоемов;

* тщательно мыть используемые в пищу овощи, зелень и ягоды;

* проводить дегельминтизацию домашних собак.

Берегите себя, будьте брезгливыми!

Фарида Шарафутдинова