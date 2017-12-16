Мороз и солнце — самое время для выбора шубы в Шымкенте

Минусовая температура за окном так и манит укутаться в теплые меха. Давненько Шымкент не видел таких морозов. И ярмарка Шубамания продолжает утеплять шымкентских модниц. Широкий ассортимент, большой выбор меха, и приятные сезонные скидки несомненно порадуют покупателей.

Не «лишь бы тепло» — жительницы Шымкента выбирают качественный мех. Теплый соболь — красивый, богатый. Каракуль, норка, шубы из куницы, песца и чернобурки — в таком разнообразия благородных мехов сложно не потеряться.

Шубамания предлагает своим покупателям сотни меховых изделий на любой вкус — десятки расцветок, дизайнерских решений и размеров. Порадуют милых дам и приятные скидки — от 10%.

Ксения Бритикова, администратор меховой ярмарки Шубамания: «Дорогие покупатели, в честь дня Независимости у нас предоставлены скидки для вас, все 4 дня мы работаем без выходных и перерывов с 10 утра до 8 вечера, приходите к нам за шубками, покупайте, у нас большой выбор!»

Найти ту самую идеальную шубку помогают профессиональные продавцы-консультанты. Широкий ассортимент и приятный сервис так и притягивает на шымкентскую ярмарку. Покупатели приезжают даже из соседних республик.

Маргарита Зайцева приехала из Ташкента, как только узнала о ярмарке меха.

«У нас нет такого ассортимента, не бывает меховых ярмарок, поэтому мы приехали сюда, узнали услышали и приехали, здесь большой ассортимент, хорошее качество, с удовольствием куплю эту шубу», — делится радостью Маргарита.

Приобрести шубку помогут и выгодные условия от банков, которые тесно сотрудничают в меховой ярмаркой. Теплое меховое изделие можно приобрести в рассрочку на 9 и 10 месяцев или в кредит до трех лет.

За шубкой своей мечты следует поспешить по адресу: Тамирлановское шоссе, 19, за торговым центром Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны.

Шубамания пробудет в Шымкенте только до конца года.

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