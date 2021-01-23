Рак – один из самых страшных диагнозов для любого человека.

Онкологические заболевания стоят на третьем месте среди причин смерти. Однако рак можно победить, что доказано множеством случаев исцеления от этого недуга.

Онкология – это не приговор, если вовремя спохватиться, а главное найти хороших лечащих врачей. Это доказывают и пациенты шымкентского онконентра, которые сегодня пригласили нашу съемочную группу для того, чтобы поблагодарить наших врачей-онкологов.

Шесть курсов химиотерапии и надежда на здоровое будущее. Лейле Хаибрахмановой 36 лет, в прошлом году как гром среди ясного неба для нее прозвучал страшный диагноз, у женщины обнаружили рак кишечника второй стадии. Первую химиотерапию Лейле сделали осенью прошлого года, после еще пять курсов. И если раньше женщина не могла даже есть, то сейчас чувствует себя хорошо. Стала чаще улыбаться, говорит, что вновь почувствовала вкус жизни.

«Я не кушала, у меня рвота открывалась, непроходимость кишечника была, как меня сюда положили, первую химию сделали, я себя начала чувствовать хорошо, начала вес набирать с 47 сейчас 58 килограмм», — говорит Лейла ХАИБРАХМАНОВА, пациентка окнологического центра г.Шымкента.

Лейлу ждет контрольная томография, после станет понятно, как подействовала химиотерапия. Правда, уже сейчас женщина в этом и не сомневаемся. Бодрость духа и веру в лучшее ей помогают сохранять и медики, работающие в отделении онкологического центра. Лейла говорит, врачи, медсёстры и санитарки всегда помогут и поддержат добрым словом.

«Я надеюсь на наших врачей, если ночью даже плохо станет, им позвонишь они поднимут трубку, позвонят медсестре скажут какие уколы, какие капельницы поставить. Я хочу поблагодарить их всех наших медсестер, моих врачей всем огромное благодарность им, если бы не они, мы бы не выжили», — говорит Лейла.

Эрик Кызайбеков приехал в шымкентский онкоцентр из Алматы. Наших онкологов ему порекомендовали, как лучших специалистов своего дела. У мужчины цирроз печени во второй стадии. В Шымкент Эрик приехал, когда уже не мог ни то что ходить, но и спать от сильных болей. После семи курсов химиотерапии мужчина сумел победить болезнь.

«Когда пришел не то что ходить — спать не мог. Боли были и благодаря врачам мне стало лучше. Я специально приехал сюда, потому что мне сказали, что здесь врачи очень хорошие. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всем, от заведующих до техперсонала, всем спасибо. И препараты всегда были, никогда не было такого чтобы чего то не хватало, и обращаются с нами хорошо, вежливо, с улыбкой», — говорит Эрик КЫЗАЙБЕКОВ, житель г.Алматы.

Самое главное, говорит врач онколог-химиотерапевт Давран Исаметов, это настрой пациентов. Лечение не даст нужных плодов, если больной уверен в том, что рак — это приговор и излечить его невозможно. Поэтому и весь медперсонал в онкоцентре работает еще и психологами — поддерживают пациентов, помогают преодолеть моменты острого кризиса.

«Самый большой нюанс — это преодоление психологического барьера, ведь ни для кого не секрет, что диагноз онкология подчас воспринимается пациентами как приговор. Но это далеко от истины, современная медицина далеко шагнула вперед. Сейчас есть высокотехнологичные медицинские услуги, которые оказываются в полном объеме и у нас в центре. Психологическая поддержка является важным этапом комбинированного лечения», — говорит Давран ИСАМЕТОВ, врач онколог-химиотерапевт.

Сейчас городской онкологический центр может принять 50 пациентов на постоянное лечение в стационаре. 20 коек развернуто для амбулаторного лечения.