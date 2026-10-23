В Шымкенте за победу на чемпионате Казахстана борются 130 фигуристов

В Шымкенте проходит первый этап чемпионата Казахстана по фигурному катанию среди специализированных спортивных школ и клубов. Соревнования стартовали 19 октября и завершатся 23 октября.

В чемпионате принимают участие около 130 спортсменов из 15 регионов страны. Шымкент представляют восемь фигуристов.

Участники выступают в различных спортивных разрядах и демонстрируют короткие и произвольные программы. Для спортсменов турнир стал возможностью проверить уровень подготовки, получить соревновательный опыт и улучшить результаты перед следующими стартами.

Фигуристка Алика Халимова занимается этим видом спорта с детства. По её словам, по сравнению с предыдущими соревнованиями ей удалось улучшить скорость, вращения и увереннее выполнять прыжковые элементы. В дальнейшем спортсменка намерена продолжать совершенствовать программы и осваивать новые элементы.

Ещё одна участница соревнований Анна Санникова занимается фигурным катанием более 12 лет. Среди её целей — выполнить норматив мастера спорта, войти в тройку призёров чемпионата Казахстана и в дальнейшем получить возможность выступать на крупных международных турнирах.

Как отметил президент Федерации зимних видов спорта Шымкента Гамзад Мусаев, в городе развивается не только фигурное катание, но также шорт-трек и хоккей. По его словам, один из восьми представителей Шымкента по ходу соревнований лидировал в своей категории.

В этом году на ледовой площадке также провели реконструкцию и заменили лёд. По словам представителей федерации, сейчас покрытие соответствует требованиям для проведения соревнований высокого уровня.

Организаторы отмечают, что интерес детей и подростков к ледовым видам спорта в Шымкенте растёт, а развитие спортивной инфраструктуры создаёт дополнительные возможности для подготовки местных спортсменов.