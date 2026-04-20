ЕНТ в Казахстане ждет трансформация и новые правила поступления

Проверить свои знания и получить билет в счастливое будущее можно будет только один раз. Больше 20 лет система Единого национального тестирования оставалась неизменной. Теперь её ожидает трансформация,-заявила заместитель премьер-министра Аида Балаева.

Аида Балаева, заместитель премьер-министра РК: «Время диктует свои условия. Идет трансформация в образовательных трендах, на рынке труда, в компетенциях и требованиях. Мы должны принимать и исправлять существующие недостатки. В частности, многократность сдачи ЕНТ не в полной мере решает задачу качественного отбора абитуриентов. Более того, сегодня вузы ограничены в своих правах самостоятельного отбора талантов-прежде всего, это касается педагогических вузов, драйверов развития человеческого капитала».

Особые изменения ждут школьников, планирующих поступать на педагогические специальности. Начиная со следующего года, наряду с результатами ЕНТ, абитуриенты будут сдавать и устные экзамены.

Основными критериями оценки станут уровень критического мышления и коммуникативные навыки. Особое место в новой системе займут тестовые задания, разрабатываемые совместно с международными экспертами.