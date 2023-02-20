Утилизация отходов бывшего свинцового завода в Шымкенте

За 70 лет на территории почившего Свинцового завода накопилось около двух миллионов тонн производственного отхода, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24

Ученые выяснили, что среди отходов есть десятки тонн золота, серебра и свинца. Для их переработки в концентрат цветных металлов, местные специалисты создали свои технологии. Теперь в год здесь добывают около 4600 тонн медно-серебряного концентрата.

«Спрос на концентрат цветных металлов очень велик. Сейчас мы отправляем его в «Казахмыс». Затем отправляем на завод в Узбекистан. В первом полугодии этого года запустим еще две линии. Никаких отходов не будет оставаться«,- говорит Серикжан Сейтжанов, руководитель компании.

Мощностей завода хватит на производство 21 тысячи тонн оксида цинка ежегодно. Проект реализуется для снижения урона окружающей среде из-за работы промышленных предприятий. Местные жители говорят стоит ветру дунуть — сразу же нечем дышать, а про плодородной почву здесь назвать не получится, ничего не растет.

На заводе говорят, для того чтобы переработать 2 миллиона тонн отходов, понадобиться около 5 лет. Сейчас учёные заняты тем, что находят им новые способы применения.

«Разработан новый вид строительных материалов с использованием отходов свинцовой промышленности. Получен в качестве заполнителя бетон, прочность которого составляет марки 600-700. Разработан безобжиговый цемент, которому нет аналогов в РК и СНГ»,— говорит Бакытжан Сарсенбаев, зав. лабораторией стройматериалов ЮКУ им. Ауэзова.

Сейчас учёные совместно с инвесторами занялись технологиями, которые помогут и другим производствам вредные отходы превратить в ценную и главное в экофрендли продукцию.