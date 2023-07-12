В Туркестанской области запустят бизнес «на костях»

Завод по глубокой переработке костей, кожи и внутренностей животных планируют построить в Сайрамском районе. Сейчас местные власти активно ведут переговоры с инвесторами.

Из-за большого количества откормочных площадок, здесь не редко возникали конфликтные ситуации из-за захоронения останков забитого скота. Теперь, надеются власти, вопрос в ближайшее время решится.

«Мы договорились и сейчас ведётся работа по доставке и монтажу у нас заводов по переработке костей и шкур животных. Конечно можно вырыть котлован, забетонировать его и там хранить, но для системного и радикального решения нужно строить заводы по глубокой переработке отходов животноводства. Из отходов можно приготовить необходимые корма для рыбного, птицеводческого хозяйства. В этом направлении мы ведем переговоры с иностранными инвесторами. Но помимо этого и наши предприниматели должны так же сами привозить технологии переработки отходов животноводства», — говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Выслушав доводы предпринимателей, аким области осмотрел откормочные площадки, расположенные в селе Карабулак и убедился в острой необходимости предприятия для переработки отходов животноводства.

«Вы видите сами — кровь после разделки животных стекает в почву, возможно попадёт в воду, а потом люди будут её пить. Займитесь этой работой. Жду от вас результатов», — указал аким области Дархан Сатыбалды.

На Карабулакском убойном пункте сейчас работают 30 человек. В развитие бизнеса предприниматель инвестировал 200 миллионов тенге. Мощность объекта — до 100 животных в день.