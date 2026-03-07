Праздник благодарности: в честь женщин прошёл торжественный вечер

Праздничное мероприятие, начавшееся с особой постановки, было посвящено матерям и всем женщинам. В момент открытия занавеса зрителям представили трогательную сцену, которая оставила тёплое впечатление в сердцах присутствующих.

В постановке были отражены материнская забота, семейные ценности и роль женщины в обществе, что подарило зрителям особое настроение.

После этого мероприятие продолжилось концертной программой, где со сцены прозвучали красивые песни о матери.

Главная цель этого теплого вечера — выразить благодарность матерям и проявить уважение ко всем женщинам. Подчеркнуть их важную роль в обществе.

Известные в стране певцы, такие как Адилет Жаугашар и Еркин Нуржанов, передали свои искренние пожелания матерям через песни.

Вечер продолжился выступлением ансамбля «Ак жаулыкты аналар», они исполнили танец и повысили градус хорошего настроения гостям.