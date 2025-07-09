Портрет Шымкента в профиль и анфас

Самым грандиозным культурным событием прошедшего июня стал международный симпозиум художников с метафоричным названием «Шымкент – город тюльпанов».

На этот раз в нашем мегаполисе высадился разноплеменный десант из 16 мастеров художественного цеха, искусствоведов, представителей творческой интеллигенции. Они приехали из разных стран Евразии: из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также России и Турции.

Цель их визита – посмотреть на Шымкент зоркими глазами художника, попытаться передать на своих полотнах его неповторимость и своеобразную красоту.

Организаторами столь представительного мероприятия выступили акимат Шымкента и городская универсальная библиотека имени Пушкина. Симпозиум стал не только профессиональной платформой для обмена опытом, но и настоящим праздником искусства, культурного диалога и дружбы.

Он продолжался четыре дня – с 18 по 22 июня. Программа была насыщенной и многоплановой. Первый день был посвящен знакомству с Шымкентом и его достопримечательностями. Конечно же, участники посетили наш уникальный историко-архитектурный комплекс «Шымкала» и мечеть Сейтжанова. Потом состоялся круглый стол, в котором приняли участие гости, представители СМИ и работники в сфере культуры. Затем были организованы выезды по локациям для работы на пленэре и обсуждения условий участия.

Во второй и третий дни художники работали на свежем воздухе и в мастерских, где каждый мог передать полученные впечатления своими художественными средствами.

Объектов для выбора было достаточно – от площади «Ордабасы» и парка Shimkent City до наших фонтанов (фонтан «Тюльпан» был в приоритете!) и запоминающихся архитектурных сооружений. Выбор жанров и техник исполнения был не ограничен: каждый художник выражал свой индивидуальный взгляд на город, выступивший на этот раз великолепным и терпеливым натурщиком. Последние штрихи авторских работ были сделаны уже в стенах Пушкинской библиотеки, которая стала главным творческим центром симпозиума.

21 июня состоялись торжественное открытие итоговой выставки, церемония награждения участников симпозиума и, как водится, праздничный прощальный банкет. Похоже, все участники были довольны теплой встречей, тем более что никто из художников не уехал из нашего города с пустыми руками. Каждый получил заслуженный сертификат на 300 тыс. тенге. Экспозиция, собравшая воедино все созданные полотна, позволила зрителям увидеть наш город в разных ракурсах, порой неожиданных и незнакомых. Но главное – художникам удалось увидеть наш мегаполис таким, какой он есть: светлым, живым, динамичным и гостеприимным.

В заключительный день, 22 июня, провожали гостей. Участники уезжали из Шымкента, обогащенные новым опытом урбанистической живописи. В результате симпозиума на свет появились 16 ярких самобытных работ, которые пополнят фонд различных культурных учреждений. Этот творческий форум, несомненно, стал важным событием лета. Он только подчеркнул статус нашего города как центра развития культуры и искусства и доказал, что Шымкент, имеющий свое особое лицо, способен побуждать и вдохновлять художников разных стран и любых национальностей на новые творческие свершения.

Я попросила рассказать о своих впечатлениях Рашиду Мугавееву, которая активно принимала участие в организации работы симпозиума. И вот что она ответила: «Безусловно, очень ощутимую поддержку в проведении этого масштабного мероприятия оказала библиотека имени Пушкина. Вообще, по плану художники должны были в основном работать на пленэре – в разных городских локациях. Но сильная жара перенесла их в библиотечное пространство: под палящим солнцем писать невозможно, даже чисто физически. Так вот, в прохладных залах с кондиционированным воздухом художники всегда могли найти и свежий чай, и легкий перекус с кондитерскими вкусностями, и ободряющую моральную поддержку. Я слышала восторженные отзывы гостей о дружной слаженной работе всего библиотечного коллектива под началом Натальи Сергеевны Романовой. Хотя, безусловно, успех мероприятия был обеспечен организаторскими усилиями акимата города и его куратора – заместителя акима Сарсена Куранбека, председателя шымкентского филиала Союза художников Абдумуталипа Ахметова и многих других».

Нет сомнений, что и в этот раз Шымкент доказал свою творческую состоятельность и проявил магическую силу подлинного душевного гостеприимства.

Елена Летягина