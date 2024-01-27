Приятного аппетита!

Все любят хорошо поесть.

Только давайте определимся, что понимать под этим «хорошо»?

До отвала, когда уже ни вздохнуть, ни повернуться? Или когда все в меру и полезно?

Сразу скажем, что среди любителей постоянно объедаться не так много людей, проживающих долгую здоровую жизнь. И вот здесь мы подходим к привычке, которую обязательно нужно выработать – сознательное стремление к здоровому питанию.

Заиметь такую привычку непросто. К сожалению, мы часто становимся рабами желудка, а самое лучшее развлечение для нас – собраться за красиво накрытым столом. Вспомните, когда вы ходили в гости на чай, просто пообщаться и вместе погулять? Наши праздники превращаются в непрерывное поедание многочисленных блюд, в основном мясных и жирных.

А теперь давайте посмотрим, как и чем питаются люди в регионах-лидерах по долгожителям. Например, японцы. Они уверены, что из-за стола нужно уходить немного голодным.

В Японии принято подавать на стол множество малюсеньких мисочек с разной едой. В большинстве своем это растения, злаки, рыба и морепродукты. Мини-тарелочки заполняют стол, и кажется, что еды полным-полно… При такой подаче сначала «наедаются» глаза: заставленный стол создает иллюзию, что всего очень много, можно спокойно и не спеша все это съесть. А когда в мозг поступает сигнал, что он не останется голодным, то и желудок удовлетворяется меньшим количеством еды.

Эксперименты показали, что чем больше порция, тем больше человек склонен к перееданию, незаметному для него самого. Из большой тарелки съедается на 15-20% больше, чем из маленькой.

Итак, первый принцип здорового питания – небольшие порции в маленькой посуде.

Второй – даже если вы голодны, не спешите, не хватайте еду, ваша пища достанется только вам. Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Растягивайте процесс во времени. Дайте возможность мозгу осознать чувство насыщения, еще до того, как вы объелись. Он – тугодум и сообразит это лишь минут через 20-25.

В течение дня не давайте себе сильно проголодаться. Это почти неизбежно приведет к перееданию. Ешьте почаще, идеальный вариант – пять приемов пищи: завтрак, обед, ужин и два небольших перекуса.

Третий принцип – больше полезной еды. Что мы сюда относим: овощи, бобовые, продукты из цельного зерна, рыбу, орехи, зелень. Как можно меньше красного мяса, два-три раза в неделю небольшими порциями вполне достаточно. Нашему народу-мясоеду трудно это принять, но если здоровье дороже, то начните привыкать к полезной еде.

По мнению ученых, овощи, фрукты и злаки должны составлять более половины дневного рациона. А еще учтите, чем разнообразнее будет цветовая палитра овощей на вашей тарелке, тем больше пользы получит организм.

Четвертый принцип, на котором мы здесь остановимся, – готовьте дома. Старайтесь как можно меньше питаться полуфабрикатами, фастфудом, едой из общепита. Там вы платите за определенное количество еды, а раз оплачено – надо все съесть. Часто это гораздо больше, чем нужно вам для насыщения, но продавцу нужно всучить вам как можно больше своего продукта. Результат: вы объелись, да еще неизвестно чем.

Готовя дома, вы всегда точно знаете, какие продукты используете. На вашей кухне нет (почти наверняка) консервантов и красителей, усилителей вкуса и аромата. А значит, ничто не будет искусственно разжигать и подгонять ваш аппетит.

И пятый, последний принцип – никогда не сидите на голодных диетах. В подавляющем большинстве случаев следствием такого жесткого ограничения будут стресс и срыв, когда съедается все без разбора и в больших количествах.