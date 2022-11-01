Сколько налогов поступило в бюджет Шымкента за 9 месяцев

Специалисты Департамента государственных доходов Шымкента подводят итоги третьего квартала этого года. По итогам 9 месяцев, план по сборам налогов в государственный бюджет перевыполнен на 37 миллиардов 700 миллионов тенге.

При плане в 267 миллиардов тенге, шымкентские налогоплательщики перечислили в казну 306 миллиардов 700 миллионов тенге, что в полтора раза превысило прошлогодние показатели. Значительная сумма поступила в бюджет в результате активной деятельности налоговиков.

«Если выделять основные направления, то можно отметить что в результате налоговых проверок дополнительно перечислено 2,3 млрд тенге, в результате камерального контроля — 11 миллиардов 100 миллионов тенге. В ходе администрирования косвенных налогов в рамках Евразийского экономического союза бюджет пополнился на 923 и 7 млн тенге, администрирование акцизов пополнило на 86,5 миллионов тенге.

Результат дали и меры принудительного взыскания. Здесь сумма составила 4,6 миллиарда тенге», — рассказала руководитель аналитического отдела управления анализа и рисков Роза Байбулекова.

В результате налогового администрирования по итогам 9 месяцев в государственный бюджет поступила избыточная выручка в сумме 27 млрд 300 млн тенге, 19 из которых поступили в республиканскую казну, а более 8 миллиардов пополнили бюджет Шымкента.