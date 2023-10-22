Об изменениях в утвержденном генплане Шымкента рассказали в акимате

Этого события, без преувеличения ждали все жители Шымкента! Правительство утвердило генплан мегаполиса до 2035 года.

Нас, обещают, ждут большие перемены: увеличат строительство домов и социальных объектов, в городе будут созданы условия для туристов, а пропускная способность нового ЖД вокзала «ШЫМКЕНТ-2» составит 20 тысяч пассажиров в сутки.

Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«Это очень выгодный проект, с экономической точки зрения. После строительства нового ЖД вокзала, старый также будет работать. Это делается из-за того, что у нас растет население и число туристов. Планируется строительство большого спорткомплекса в микрорайоне Туран. Он будет похож на «Астана Арена». У нас есть водохранилище Бадам, рядом с ним будут расположены все развлекательные комплексы, аквапарки, по типу Деснейленда. Объем строительства домов также увеличится».

Предыдущий генеральный план развития Шымкента был утвержден в 2004 году. За это время площадь города значительно выросла. А население увеличилось до одного миллиона двухсот тысяч жителей. Растет и число автомобилей. Поэтому, в городе продолжится борьба с ликвидацией заторов. В Шымкенте планируют построить еще несколько развязок.

Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«До 2035 года ожидается, что в Шымкенте будут проживать 1 миллион 900 тысяч человек. Учитывая статистику, мы будем развивать автомобильную инфраструктуру. В планах — строительство новых развязок. Планируем построить и три объездные дороги: первая — будет внутри города, вторая — возле границ мегаполиса, третья дорога — на выезде из Шымкента. Также, продолжим обновление дорог. Сначала они будут 4-полосные, а далее уже 6-ти и больше. Всё это предусмотрено в новом генплане… и так далее».

Обновлять Шымкент будут детально, тщательно и постепенно. Новый генплан предполагает применение принципа полицентричности. И это главное отличие стратегического документа от его предыдущих редакций. Планируется внедрять новые технологии, такие как Next Generation Networк, которые позволят оцифровать мегаполис во всех отраслях. Ожидается, что к 2035 году в городе создадут более миллиона рабочих мест, проведут не только модернизацию старых и ветхих зданий, при этом акцент будут делать на строительство новых районов мегаполиса.

Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«В Шымкенте пять районов, мы каждый район будем развивать по принципу полицентричности, без концентрации населения в одном месте.

Например, сейчас есть район Туран, он новый, начнем развивать его.

Район Туран расположен на юге-западе города. Центр Туранского района будет располагаться в микрорайоне Курсай. То есть, весь Туранский район будет развиваться в одном микрорайоне. Все социальные объекты будут находится там, это у нас больницы, поликлиники, школы, детские сады и так далее».

Не забыли в генплане уделить внимание и ликвидации экологических проблем. Возле индустриальных зон жилых массивов не будет. Границы города останутся в существующих пределах, но с передислокацией жителей из менее благополучных в более экологически устойчивые и благоустроенные районы города. Запланировано и повсеместное озеленение мегаполиса.

Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«Мы, совместно с Казгидрометом, определили, в какую сторону дует ветер и узнали, что в 80% — с севера. И весь загрязненный дым с индустриальных зон и заводов тянется на запад города, где проживают люди. Поэтому, в будущем мы не будем расширять индустриальные зоны в той части города, где рядом есть населенные пункты. Также, попросим бизнесменов в индустриальных зонах поменять свою деятельность на легкую промышленность. Помимо этого, планируем перенести и развивать индустриальную зону в западной части города, где нет жилых домов. Для этого мы выделили около трёх тысяч гектаров земли. В западной части города сейчас нет жилых домов и в будущем там их не будет, мы это предусмотрели».

В создании генерального плана Шымкента приняли участие не только руководители ответственных управлений, но также и общественники, эксперты и простые жители. В управлении архитектуры говорят, что шымкентцы внесли больше трех тысяч рекомендации, большую часть которых учли. Общественная активистка Диана Идрис рассказывает, что новый генплан изучила детально.

Диана Идрис, жительница г. Шымкента:

«Как и любой восточный город, у нас застройка велась достаточно бессистемная и хаотичная, что в следствии привело к ряду проблем. Отрадно, что в новом генеральном плане есть новый ЖД вокзал, так как у старого пропускная способность низкая, с аэропортом наши проблемы тоже решаются. Я думаю, что к 2035 году жители будут с гордостью заявлять, что статус мегаполиса мы получили не зря».

Генплан Шымкента разрабатывало ТОО «Градкомплекс», которое подписало соответствующий договор с городской администрацией в июле 2021 года.

Менее чем через два года проект был вынесен на государственную комплексную градостроительную экспертизу, а затем на утверждение в правительство. Разработчики генплана в итоге остались довольны. Говорят, это благодатный материал, из которого можно творить совершенное произведение градостроительства.