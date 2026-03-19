В Казахстане оцифровывают генпланы и проекты детальной планировки

В Казахстане продолжается цифровизация генеральных планов и проектов детальной планировки (ПДП). Документы централизованно загружаются в автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК), что обеспечивает прозрачный доступ для населения и бизнеса.

«Система позволит обеспечить открытость градостроительных проектов и контроль на всех этапах строительства», — отметили в профильном ведомстве.

Работа ведется в рамках реализации строительного кодекса Республики Казахстан, принятого в январе 2026 года. В настоящее время местные исполнительные органы предоставили 89 генеральных планов и 647 ПДП, которые требуют доработки и приведения в соответствие с нормативными требованиями.

«При несоответствии градостроительной документации будут вводиться ограничения на выдачу исходно-разрешительных документов», — подчеркнули специалисты.

Ожидается, что внедрение системы позволит усилить контроль за реализацией градостроительных проектов и повысить прозрачность отрасли.