На общественном совете обсудили Генеральный план Шымкента

Генплан города Шымкента до 2035 года обсудили на городском общественном совете.

По мнению членов совета, главный документ определяет, в каком направлении будет развиваться город. Поэтому очень важно упорядоченное и качественное расположение производственных, рекреационных зон, инженерной инфраструктуры, а также стратегических объектов.

Генеральный план города Шымкент до 2035 года был утвержден Правительством 17 октября прошлого года. Поскольку третьий мегаполис страны будет развиваться согласно этого главного документа, общественный совет посвятил этой теме первое заседание текущего года. Ведь в ближайшие 10 лет в каком направлении будет развиваться город, актуально, говорят члены Совета.

Исмаилбек Шалабаев, член общественного совета города Шымкент:

«Роза ветров. В каком направлении будет расти город на север или на восток или на запад. На 2 тыс. га. вы говорите, вырастет. Мы хотим знать, где будут расположены производственные мощности, а также стратегические объекты, новый железнодорожный вокзал, например. Чтобы не получилось как с цементным заводом, который находится в центре городе».

Ответственные отметили, что в главном документе все учтено, производственная зона будет располагаться в северо-западном направлении города.

Арман Абдешов, заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент:

«Розу ветров учли. развитие промзоны на 2 тыс. 200 га расположится западнее , в Северной части города , где располагаются очистные сооружения».

Судьба детской железной дороги, одной из знаменитых зон отдыха , также была предметом разговора на заседании.

Абдулла Ахметов, член Шымкентского городского общественного совета:

«Вы говорите разработаем ПСД до 2027 года по благоустройству участка бывшей детской железной дороги, от дендропарка до сквера возле Центрального стадиона. Да там ничего не останется к этому времени. Потому что уже сейчас все понастроено: сараи, свинарник. Если пройдетесь пешком, увидите 70 процентов застроено, занято железной дороги. Мы на всех уровнях поднимали этот вопрос. По генплану, что вы собиратесь делать на месте детской железной дороги».

Арман Абдешов, заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент:

«Между двумя парками будут зеленые насаждения, велодорожка и пешеходная дорожка. Разрабатываем ПСД до 2027 года».

Обновление ветхой канализации в городе-неотложная проблема, говорят активисты.

Член общественного совета:

«на прошлой неделе канализационные трубы взорвались, а смывные воды затопили населенные пункты».

По проблемным вопросам решено обратиться к независимым экспертам . После получения результатов вернутся к обсуждению вопроса.