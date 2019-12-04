Медцентр «Атлант клиник» оказывает услуги пациентам с самыми различными заболеваниями. Но есть особенность, отличающая этот медицинский центр от других учреждений здравоохранения Шымкента.

Здесь высококвалифицированную специализированную помощь могут оказать клиентам, страдающим заболеваниями позвоночника и суставов. А таких пациентов с каждым годом становится всё больше.

Макар Андрухив, директор медицинского центра «Атлант клиник», рассказал об основных направлениях работы.

«Особенностью нашей клиники является то, что у нас здесь есть направление, которое называется вертеброневрология. Это заболевания позвоночника и суставов. Для их лечения мы используем медицинское оборудование от германского производителя. В комплексное лечение входит также: массаж, современная физиотерапия, блокады и многое другое, в зависимости от патологии, которая определяется после консультации пациента».

Здесь же высококвалифицированную помощь оказывают больным с неврологическими, эндокринологическими заболеваниями. Работают кабинеты лор-врача, стоматолога, уролога, педиатра, в лаборатории делают все виды анализов, а на специальном аппарате УЗИ можно провести обследование с выездом на дом. Широкий спектр медицинской помощи обеспечивается современной аппаратурой от лучших мировых производителей. Отдельно стоит отметить медицинские услуги по лечению гинекологических проблем.

Ардак Баубекова, врач-гинеколог медицинского центра «Атлант-клиник» работает на уникальной аппаратуре новейшего производства.

«Данный аппарат называется кальпоскоп, на этом аппарате мы диагностируем заболевания шейки матки, влагалища, вульвы. Место производства этого аппарата — Санкт-Петербург. Мы делаем на нём расширенную и простую кальпоскопию, тем самым мы выявляем предраковые заболевания.

Аппарат «Фотек»применяется при лечении уже выявленных заболеваний для расширенной безболезненной биопсии без дополнительных анестезиологических пособий», — рассказывает врач.

Не смотря на то, что клиника работает всего несколько месяцев, у неё уже есть свои постоянные благодарные клиенты. Мария Миронова, 12 лет занимается художественной гимнастикой. Боли в спине сопровождают всю спортивную карьеру. Забыть о них она смогла только после посещения этого медцентра.

«Я узнала о клинике недавно, так как я спортсменка, то у меня частые проблемы со спиной. Я обратилась в «Атлант клиник», потому что мне посоветовали там пройти лечение. После двух дней лечения мне стало лучше, а после ещё двух дней спина полностью прошла. Это волшебство какое-то можно сказать. Что ещё мне понравилось, то что врач рассказал подробно из-за чего у меня болит спина и назначил полноценное лечение».

Медицинский центр «Атлант -клиник» принимает пациентов и в рамках программы обязательного медицинского страхования. Чтобы стать клиентом этого учреждения достаточно взять направление на лечение от участкового врача в своей поликлинике.

Медицинский центр «Атлант клиник» .

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