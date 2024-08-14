Один из профилей больницы

В РАБАТе №32 от 8.08.2024 года мы писали, что сегодня помощь населению Шымкента оказывают 58 первичных медико-санитарных организаций, в том числе 14 государственных поликлиник и 44 частные. В этом году открыто еще шесть новых поликлиник.

Больниц у нас поменьше: пока чуть больше десятка, одна из них – городская многопрофильная больница №2. Пациенты, которым довелось в ней пролечиться, с восторгом и благодарностью говорят об эффективности полученного в ее стенах лечения, отмечают высокий профессионализм врачей. А посетители, навещающие родных, с удовлетворением говорят, что при больнице есть удобная, а главное – бесплатная парковка, где они могут оставить на время свои авто. Скажете, что мелочь, но ведь приятно же!

Сначала была медсанчасть…

ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения г. Шымкента в этом году отметит свое 48-летие.

Эта больница была открыта в 1976 году как медико-санитарное подразделение (медсанчасть) огромного промышленного гиганта региона – производственного объединения «Фосфор». Медсанчастью «Фосфор» она называлась до 1996-го.

С 1996-го по 2016 год у медучреждения было название «Клиника МКТУ им. Х.А.Ясави», а с 2016-го – Шымкентская городская многопрофильная больница №2.

Руководит больницей Бакытжан Джолдасбекович Позилов, к слову, экс-руководитель всего здравоохранения города, действующий депутат маслихата Шымкента.

Больница №2, являясь многопрофильной, имеет большое преимущество перед другими медорганизациями мегаполиса, поскольку предлагает пациентам комплексную диагностику и лечение. При наличии собственной диагностической базы и специалистов здесь отсутствует необходимость обращаться в другие медучреждения для дополнительного обследования пациентов, проведения анализов и т.п. Все это в итоге снижает сроки пребывания больных в стационаре, обеспечивает возможность получения ими комплексных услуг под наблюдением одного лечащего врача, что в конечном счете повышает уровень медицинского сервиса.

Конкуренция им не страшна

У этой больницы есть два ключевых плюса: первый – наличие диагностической базы, второй – хорошее состояние здания, так как капремонт оно пережило относительно недавно – в 2019 году. Все вместе это значительно повышает комфортность пребывания в стационаре.

На базе больницы открыты и успешно работают такие специализированные отделения, как аллерго-пульмонологическое, ревматологическое, кардиологическое, хирургическое, гинекологическое, гематологическое, неврологическое, инсультное, гастроэнтерологическое, где больным оказывается необходимая медпомощь высококвалифицированными специалистами.

Поэтому с полным правом можно говорить об очевидных конкурентных преимуществах больницы, а это:

− высокая репутация медучреждения,

− высокий уровень технического (диагностического) оснащения,

− высокое качество оказываемых медуслуг,

− новые технологии,

− новое оборудование,

− наличие высококвалифицированных специалистов,

− возможность стационара быстро реагировать на изменение потребности (перепрофилирование коек),

− ориентация на пациента, его запросы и пожелания.

Новые технологии уже здесь

Сегодня в больнице проводятся чрескожная имплантация стентов во внутричерепные артерии, эндоваскулярные операции сосудов головы и шеи, операции по эмболизации варикозно-расширенных вен пищевода, имплантации бивентрикулярного дефибриллятора, системы в целом, имплантации автоматического кардиовертера/дефибриллятора, эндартериоэктомии других артерий головы и шеи.

Медперсонал больницы последовательно внедряет в свою практику инновационные технологии.

Отделение неврологии

Поводом для написания этой статьи стали звонки пациентов, которых врачи отделения неврологии ГБ №2 в считанные дни в буквальном смысле слова поставили на ноги. То есть, как принято говорить в этой среде, «повысили качество их жизни».

К примеру, ветерана трудового фронта 89-летнюю Нину Федоровну Куприянову в больницу доставили на скорой. Женщина не могла без посторонней помощи и шагу ступить, острая боль при ходьбе отдавалась в поясницу и позвоночник. Уже через сутки (!) пенсионерка если и не гарцевала, то самостоятельно могла вставать и ходить…

О том, как происходит выздоровление пациентов, мы выяснили у заведующего отделением неврологии ГБ №2 Айдара Жумабаевича Жумабаева.

«Наше отделение неврологии – единственное в системе здравоохранения города, – пояснил Айдар Жумабаевич. – Оно рассчитано на 34 места, здесь мы оказываем специализированную квалифицированную стационарную помощь взрослому населению Шымкента с неврологическими заболеваниями».

Интересуюсь у Айдара Жумабаевича, а как больной может понять, что у него именно неврологическое заболевание?

«К врачу-неврологу необходимо обратиться при появлении таких симптомов: внезапные и резкие головные боли, частые головокружения, обмороки, звон и шум в ушах, нарушение координации движений, проблемы со сном, бессонница, лицевая боль, мышечная слабость, нарушение речи, отсутствие контроля над языком, губами, невозможность формулировать полноценные предложения и регулировать громкость голоса, онемение и покалывание в конечностях, отсутствие контроля движений руками и головой, возникновение речевых тиков, покашливание и шмыганье носом при разговоре, появление болей в спине, пояснице, шее, а также ухудшение и нарушение памяти», – перечислил Айдар Жумабаевич.

Проще говоря, в большинстве случаев к специалисту обращаются с болью в висках, головной болью и мигренями.

Заведующий отделением напомнил, что крайне нежелательно заниматься самолечением при выявлении каких-либо симптомов и признаков возможных заболеваний нервной системы. Разумнее всего сразу же идти к врачу.

В отделение неврологии пациенты попадают как в экстренном порядке – их привозят на скорой либо они поступают в плановом порядке, то есть по порталу.

Какие болезни лечит невролог?

В компетенцию невролога входят болезни центральной и периферической нервной системы инфекционно-воспалительного и аутоиммунного характера; сосудистые патологии нервной системы; заболевания опорно-двигательного аппарата, протекающие с неврологической симптоматикой; головные и лицевые боли; эпилепсия и судорожные состояния; нейродегенеративные болезни.

Заболевания, которые находятся в компетенции неврологов, можно разделить на четыре большие группы.

Первая – это общие заболевания: боли в спине и шее, слабость в конечностях, головные и лицевые боли, патологии нервной системы, головокружения, потеря равновесия.

Вторая – болезни, вызванные патологиями головного мозга: инсульт, паралич, эпилепсия, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Третья – последствия перенесенных нервных стрессов: депрессии и фобии, тревожные расстройства, артериальная гипертензия, бессонница и нарушение сна.

И четвертая группа – врожденные заболевания и генетические болезни: сирингомиелия, синдром Туретта, лейкодистрофия, синдром Крузона, нейрофиброматоз, спинномозговая грыжа, синдром Денди-Уокера, болезнь Вильсона-Коновалова.

Рабочий день

Рабочий день заведующего отделением неврологии начинается в 7:50 утра. Айдар Жумабаевич приходит в отделение, ему докладывают, как прошла ночь: поступили или нет экстренные больные, сколько их, с какими предварительными диагнозами. Он спрашивает о самочувствии пациентов отделения, есть ли у кого ухудшение состояния здоровья, какие именно?

В 8:30 начинается общебольничная планерка. Здесь все понятно: каждый заведующий докладывает главному врачу и коллегам о положении дел в отделении, в том числе об экстренных случаях.

Ровно в 9:00 в отделении неврологии начинается обход больных. С лечащими врачами Айдар Жумабаевич обходит палаты. Они знакомятся с результатами предварительных анализов и диагностики – рентгеном снимков, МРТ, КТ и т.д.

Интересуюсь, зачем назначается магнитно-резонансная томография? Выясняется, что МРТ дает возможность получить изображения нервных структур и их функциональность.

Компьютерная томография (КТ) головы позволяет выявить патологии коры мозга. Есть свои задачи и у ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии), УЗИ сосудов или допплеровского сканирования сосудов.

Рентгенография позволяет оценить состояние костно-мышечных систем, выявить травмы и их последствия. Назначаются и другие обследования.

Опять же при необходимости, особенно при сопутствующих заболеваниях, врач назначает консультацию узкого специалиста, к примеру, нефролога, эндокринолога, кардиолога и т.д.

В отделении неврологии больницы в целом имеется все необходимое оборудование для проведения ультразвуковых и других диагностических процедур.

После получения результатов диагностических и лабораторных исследований Айдар Жумабаевич и врачи отделения неврологии могут поставить точный диагноз и в дальнейшем назначить соответствующее лечение. Для пациента подберут лекарственные препараты, а также способы физиотерапии и ЛФК (лечебной физкультуры). При составлении плана лечения неврологом учитываются стадия заболевания, физическое состояние и возраст пациента.

По итогам обхода в зависимости от состояния пациента принимается решение о его выписке или же продолжении лечения, а также о новых назначениях.

Как лечат?

Судя по отзывам пациентов, эффективно. В арсенале неврологов такие основные способы лечения: мануальная терапия, физиотерапия, лечебный массаж, иглорефлексотерапия, кинезитерапия – вариант ЛФК.

Остеопатия – это мануальное воздействие на пациента с помощью рук, чтобы усилить способности организма к самовосстановлению.

Тракционная терапия – это вытяжение различных отделов костной системы с лечебными целями.

Применяются и другие методики.

Для каждого пациента отделения есть индивидуальный план лечения. Это позволяет учитывать все особенности его здоровья, анамнеза и генетических факторов. Невролог обычно назначает комплекс процедур, направленных на восстановление нервной системы и улучшение общего состояния здоровья.

Основу терапии неврологических заболеваний составляют лекарственные средства, то есть медикаментозное лечение. В программу лечения могут входить различные группы препаратов, например: нестероидные противовоспалительные средства, анальгетические, кортикостероидные, противосудорожные препараты, аналептики, психостимуляторы, ноотропы и другие лекарственные средства. Режим дозирования и длительность курса подбираются индивидуально.

Какая профилактика?

Разумеется, мы не могли обойти вопрос профилактики неврологических заболеваний.

Как не попасть к вам в отделение? На что невролог Айдар Жумабаевич ответил: «Многие болезни, в том числе неврологические, можно предотвратить, соблюдая здоровый образ жизни. На первое место я бы поставил баланс соблюдения режима труда и отдыха. Гигиена сна. Отказ от алкоголя, курения, психостимуляторов. Сбалансированное и умеренное питание. Надо выработать привычку, а это возможно, менее драматично воспринимать действительность, стрессы. Если коротко, по-народному, то НЕ ПЕРЕЖИРАТЬ И НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ! Вот и вся профилактика.

А если серьезно, то при появлении беспокоящих симптомов необходимо не затягивать с визитом к неврологу».

Да, побывав в этом отделении всего пару часов, вспомнила школьные уроки анатомии и убедилась, насколько важна наша нервная система. Как же она сложно организована! Глядя на людей, перенесших инсульт или приступы эпилепсии, понимаешь, как при нарушении работы нервной системы может ухудшиться уровень жизни человека и привести к осложнениям и тяжелым последствиям…

К слову, спросила у Айдара Жумабаевича, в чем разница между неврологом и невропатологом? Оказывается, этой разницы нет. Просто «невропатолог» – это устаревшее, советское название, а «невролог» – более современное…

Фарида Шарафутдинова