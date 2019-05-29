Ежегодно во многих странах мира, в последнюю среду мая, отмечается всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. В Шымкенте этот день отметили полезной конференцией. В третий миллионник страны приехала ведущий московский специалист по рассеянному склерозу, врач невролог Екатерина Попова. Доктор поделилась своим опытом выявления и лечения этого неврологического заболевания, а также констатировала, что женщины в 2-3 раза чаще испытывают этот недуг.

За плечами врача-невролога из Москвы почти 15 лет практики. Екатерина Попова с сожалением отмечает, что вылечить рассеянный склероз невозможно. Его можно лишь «законсервировать». Этому российский специалист научит шымкентских врачей.

Екатерина Попова, врач-невролог из Москвы: «До недавнего времени существовало такое убеждение, что людям желтой расы, восточным народностям, несвойственно такое заболевание. Раньше считалось, что им в основном болели только славяне. После того как союз распался стали регистрироваться случаи и среди местного населения. Считается, что болезнь более агрессивно протекает у азиатских национальностей, нежели чем у европейских».

Рассеянный склероз — это хроническое аутоимунное заболевание. Оно поражает нервные волокна головного и спинного мозга. С этим диагнозом в Шымкенте и Туркестанской области на учете состоят больше ста пациентов. 83 из них помогает с лекарствами государство. Остальные от лечения отказываются из-за побочных действий препаратов. Раньше считалось, что рассеянный склероз выявляют у людей от 18 до 45 лет. Сейчас им болеют подростки и даже дети.

Назира Жаркинбекова, главный внештатный невролог Туркестанской области: «Первые симптомы разные: снижение зрения, головокружение, шаткость походки или снижение чувствительности. Очень часто наши доктора путают с транзиторной ишемической атакой, сосудистыми заболеваниями головного мозга, поэтому у врачей должна быть настороженность что это может быть демиелинизирующее заболевание ЦНС и поэтому мы пригласили докторов и у нас будут такие семинары, где-то в квартал один раз».

29 мая в 11 часов утра в гостинице «Айдана плаза» московский специалист и шымкентские доктора постарались объяснить, как выявить опасное заболевание и как качественно жить тем людям, у которых диагностирован рассеянный склероз.

Анастасия Новикова