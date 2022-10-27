Израильские врачи провели прием в детской больнице Шымкента

В детской клинической больнице Шымкенте провели прием израильские врачи. Доктора ортопед и нейрохирург приняли за три дня больше сотни пациентов. Все они записывались к ним в очередь. По словам специалистов, поток пациентов не прекращался даже в праздничные и выходные дни.

«У нас здесь третьи сутки работают гости, оказывают помощь детям, приехали с Израиля, с ведущих клиник город Иерусалима. Один ортопед — опорно-двигательный аппарат, второй — это по нейрохирургии, это спинальные заболевания, они приехали оказывать практическую помощь, консультировать детей которые заранее были записаны они приходят третьи сутки.

Консультируют, которым нужно консервативное или оперативное лечение, как сказал доктор-ортопед, 10 больных он отберет и, которые операции здесь могут проводить, мы здесь проведем, которые в центре проводятся, в наш республиканский центр направить можем, самые сложные они приглашают в Израиль оперироваться.

Желающих много было, поток большой, несмотря на выходные дни поток не уменьшился. Мы по многим вопросам разговаривали, консультировались, мы им благодарны, скажем спасибо за такое начало, что они оказали практическую помощь нашим детям», — говорит Кайрат Избасов, и.о. заместителя главного врача по хирургической работе.

Доктор Наум Симановский успел осмотреть за эти дни больше 50 пациентов. Говорит, родители детей с ортопедическими особенностями жалуются, что в нашей стране не хватает качественной реабилитации. А без нее все усилия докторов бесполезны, уверен врач.

«Я приехал по просьбе фонда смотреть детей со сложными патологиями, врожденными аномалиями позвоночника и спинного мозга вместе с нейрохирургом и все эти проблемы связаны между собой. Есть масса ортопедических проблем, такие дети должны лечиться в комплексном подходе. С ортопедической точки зрения немало проблем, которые оптимально было бы решать раньше чем сейчас, они более выражены, тем не менее каких-то специфических особенностей нет.

Родители вдумываются, пытаются понять, слушают объяснения. Мы видим, что отсутствует реабилитационная поддержка, ее не хватает, это ведет к ухудшению многих ортопедических проблем. Без хорошей реабилитационной программы наша помощь ограничена. Одно должно идти с другим. Люди испытывают трудности найти такие места, чтобы получить такую реабилитационную помощь», — говорит Наум Симановский, детский ортопед.

Большая очередь на прием к детскому врачу-нейрохирургу. Шиман Рохкинд осмотрел уже больше 70 пациентов. Говорит, не всем можно помочь, но тем не менее есть те, кому операция поможет встать на ноги.

«Каждый ребенок — это семья, каждая семья — это трагедия. Не всем детям, к сожалению, можно помочь, но есть те кому помочь можно. Часть детей рождаются с уже с повреждениями части функций нервной системы. Но есть и часть детей у которых нет выраженной нервной патологии. Этим детям операция может помочь. Затем идет спорт и реабилитационное лечение. Это те дети на которых раньше смотрели как на инвалидов, а сейчас они могут выйти в общество на своих двоих ногах», — говорит Шиман Рохкинд, врач-нейрохирург.

Приезд зарубежных врачей состоялся при поддержке спонсора. Благодаря такой поддержке предпринимателя первичный прием квалифицированных специалистов смогли пройти десятки маленьких пациентов.