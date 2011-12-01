Экстрасенс Бахыт Жуматова, финалистка «Битвы экстрасенсов» — в Шымкенте

В Шымкент приехала финалистка седьмого сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Бахыт Жуматова. Несмотря на плотный график, ясновидящая с удовольствием поучаствовала в утренней программе «Пора вставать».

С самого начала знакомства невозможно было понять: какая она — предельно открытая или предельно скованная. Бывают же люди, которые за внешней бравадой прячут неуверенность. Оказалось, все не так, Бахыт просто не привыкла сидеть на месте и сдерживать эмоции. Затребовав «кофе от нервов» (к камере невозможно привыкнуть, — авт.) Бахыт приготовилась предельно честно ответить на все мои вопросы. Даже на самые сокровенные. Например, о причине, вернее о толчке, который разбудил дремавшие способности.

«Видеть картинки я начала еще в детстве, — поведала ясновидящая, — это как дежавю: когда кажется, что это ситуация уже была, у меня наоборот — я видела, а потом это случалось. Со временем просто перестала обращать внимание на картинки, привыкла… А через много лет у меня случилось несчастье, можно даже сказать, трагедия — мне изменил муж…»

Бахыт рассказывает, что был ужасный период: истерики, нервный срыв, безысходность. А потом на помощь пришли «картинки» — перед ее глазами посторонние люди рассказывали о своих судьбах и беда Бахыт оказывалась не такой глобальной.

«Направить такие «картинки» на помощь людям оказалось несложно, — вспоминает Бахыт, — сила мысли способна изменить все. Даже жизнь целиком…»

В беседе экстрасенс рассказала и о своих наблюдениях в Шымкенте. И в первую очередь обратилась к врачам нашего города.

«Хотелось бы дать совет медикам: повернитесь лицом к пациентам! В вас так мало доброго и светлого, а это не помогает. Может быть от перегруженности, от усталости, но вы зажались в себе и не отдаете свою энергию тем, кто в ней нуждается…» О причинах такого отношения к шымкентским докторам ясновидящая не сообщила.

Очень удивило знаменитого экстрасенса количество объявлений, вроде: «сниму порчу, сглаз, венец безбрачия». Бахыт Жуматова считает, что подобные объявления дают шарлатаны и никто не может помочь человеку, если у него нет веры в себя.

«Верить нужно только в свои силы и в Бога, тогда получится все, что вы захотите. А грамотный специалист может только скорректировать ваши действия, направить вашу мысль в нужное русло» — подчеркнула Бахыт.

Детей до трех лет экстрасенс посмотрит бесплатно, не берет оплату и с людей, у которых проблемы из-за алкоголизма, наркомании и игромании.

И напоследок о «картинках». В процессе общения ясновидящая глянула на меня и заявила, что видит меня в Питере через год, примерно в это же время, значит глубокой осенью.

«В твоей жизни произойдут кардинальные перемены, все перевернется с ног на голову. Я вижу тебя в Ленинграде и, возможно, в Шымкент ты уже не вернешься. На ногах стоишь твердо — не на пустом месте. У тебя в Питере кто-то есть».

В Санкт-Петербурге у меня действительно живет бабушка, правда, в обозримом будущем я к ней не собиралась. Но теперь есть возможность проверить экстрасенса…

Всем шымкентцам Бахыт Жуматова пожелала уверенности в достижении своих целей, веры в собственные силы и милость Божью — Всевышний никогда не дает человеку того, что последний не сможет пережить.