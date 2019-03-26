В Караганде была убита 45-летняя экстрасенс. Тело женщины якобы обнаружил ее племянник, сообщает Nur.kz

Изначально следователи придерживались версии, что медиума убил кто-то из ее клиентов. Племянник рассказал, что его тетя занималась гаданием. В день трагедии они договорились встретиться, сообщил племянник, но он опоздал.

По словам парня, дверь в квартиру тети-медиума была открыта, он зашел внутрь и увидел ее с разбитой головой, а рядом валялась бутылка.

Следователи прорабатывали версию разбойного нападения. Также племянник отметил, что у тети пропали деньги, драгоценности и гранатовый браслет.

Одна из клиенток убитой попала под подозрение. Подозреваемая рассказала, что действительно пользовалась услугами экстрасенса. У нее был болен муж, она обратилась к гадалке, которая сообщила ей об улучшении состояния больного, но мужчина вскоре скончался.

Тогда же подозреваемая направилась к медиуму за разъяснениями, между ними вспыхнула ссора. Она же рассказала, что бросила найденную в доме бутылку в окно гадалки. Полицейские провели обыск и обнаружили тот самый браслет, о котором говорил племянник.

Женщина утверждала, что расплатилась этим браслетом, но потребовала его назад из-за обмана медиума.

Также были сняты отпечатки пальцев с бутылки. Браслет и потожировые следы на орудии убийства были основными доказательствами вины бывшей клиентки убитой. Но она отрицала свою вину.

Тем не менее, отрабатывались и другие версии гибели гадалки.

Однажды полицейские получили информацию о подпольном казино в Караганде. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили там и племянника убитой.

Он не мог точно рассказать, откуда у него деньги на азартные игры. Выяснилось, что парень давно играет в казино и должен заведению более 200 тыс. тенге.

Оказывается, что в дом тети-экстрасенса он приехал, чтобы занять деньги.

В момент ссоры его тети и ее клиентки он находился в доме и услышал весь разговор. Сообщается, что в его голове созрел план убийства с целью наживы, когда парень увидел брошенную бутылку.

Племянник надел резиновые перчатки, поднял бутылку и направился в сторону тети, которая отвернулась от него и считала деньги.

Затем он нанес удар по голове, бросил оружие убийства и забрал деньги (примерно 40 тыс. долларов) с украшениями.

Подозреваемую отпустили из-под стражи, а племянник оказался в тюрьме.