Популярный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген даст свой первый сольный концерт в Лондоне в рамках Дней культуры Казахстана в Великобритании, передает Tengrinews.kz

Организатором концерта является Министерство культуры и спорта РК при поддержке Посольства Республики Казахстан в Великобритании. Шоу с символичным названием «DQ» состоится 19 ноября в одном из самых престижных концертных залов английской столицы Royal Festival Hall. Начало в 19.00.

Лондонская публика первой увидит новую концертную программу молодого певца, в которую войдут как полюбившиеся хиты, так и совершенно новые композиции. Каждое выступление Димаша вызывает мировой резонанс и интерес миллиардов слушателей. Стать свидетелями этого поистине мирового шоу смогут поклонники певца из любой точки земного шара, ведь для этого достаточно пройти онлайн-регистрацию на сайте www.BiletiAstana.kz.

Каждый зарегистрированный зритель получает свой персональный RSVP-бейдж на концерт Димаша в Лондоне. Регистрация платная. Все вырученные средства пойдут на поддержку молодых талантов Казахстана для участия в престижных международных конкурсах. Ведь молодой певец известен не только своими феноменальными вокальными данными, но и активной социальной позицией по отношению к талантливым детям и молодежи своей Родины, благодаря чему Димаш Кудайберген стал символом современного Казахстана.