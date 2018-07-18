Житель поселка Достык Туркестанской области по имени Хамит Кыдырбайулы заявил, что молитвами помог получить выпускнику школы высокий балл на ЕНТ.

До того, как стать целителем, мужчина в течение многих лет страдал от тяжелой болезни. Но, как только он начал лечить людей, забыл о своей болезни, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Zamana.kz.

«Сейчас меня народ знает, приходят с головной болью, повышенным давлением, когда у ребенка не спадает температура, принимают лечение, то есть, я их лечу. Конечно, это не моя основная специальность, я помогаю людям в свободное от основной работы время», — пояснил целитель.

Похоже, что Хамит не знает, почему у него возник этот дар. По словам мужчины, он чувствует болезни людей через биополе своих рук. Кроме того, экстрасенс поведал, что он «открывает дорогу страждущим, читает молитвы и заговоры.

«Я «открываю дорогу», ко мне приходят и девушки, желающие выйти замуж. В прошлый раз я читал молитвы над юношей, который собирался сдавать ЕНТ. Он получил 126 баллов. Потом приходили его родители, благодарили», — сказал Хамит.