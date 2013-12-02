С нового года пособия в Казахстане планируется увеличить на семь процентов

Рассматривается и проект Закона «О республиканском бюджете на 2014-2016 гг.». На сайте Министерства труда и социальной защиты появилась официальная информация об увеличении размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума на 2014 год, от которых и зависят социальные выплаты.
Проект закона РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» предлагает утвердить МРП на уровне 1852 тенге, ПМ – 19966 тенге.
Кратно этим показателям с января 2014 года должны возрасти и такие социальные выплаты, как государственное пособие по спискам №1 и №2, единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года, специальные государственные пособия, выплачиваемые взамен льгот. Также проиндексируют базовое социальное пособие по инвалидности, пособие по случаю утери кормильца, базовое социальное пособие по возрасту, пособие для родителей и опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов.
Сейчас проект бюджета рассматривается в парламенте. Если депутаты проголосуют за изменения и под документом поставит свою подпись президент, закон вступит в силу.
Социальная пенсия – это государственное социальное пособие, которое выплачивается лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права получать пенсию по возрасту. Это касается граждан, которые не работали и не выработали необходимого для начисления пенсии стажа. Им государство платит ГСП по возрасту в размере половины прожиточного минимума – 9983 тенге.
Назначение пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, производится исходя из размера минимальной заработной платы – 19966 тенге.
Назначенные, но не выплаченные до 1 января 2014 года единовременные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, и жертвам политических репрессий с нового года будут выплачены исходя из размера нового МРП – 1852 тенге.
Пособия по спискам №№1 и 2 работ с вредными и особо вредными условиями труда рассчитываются по кратности МРП, который составит с нового года 1852 тенге.
Пособие по списку №1 составит 16668 тенге, по списку №2 – 14816 тенге.
СОЦПОСОБИЯ
Все базовые государственные социальные пособия считаются кратно показателю прожиточного минимума.
Новый размер пособия по инвалидности от общего заболевания
инвалидам первой группы составит 27154 тенге,
инвалидам второй группы – 21164 тенге,
инвалиды третьей группы будут получать 14775 тенге.
Государственные социальные пособия по случаю потери кормильца составят:
на одного ребенка – 13178 тенге,
на двоих детей – 22762 тенге,
на троих детей – 28153 тенге,
на четверых детей – 29949 тенге,
на пятерых детей – 30948 тенге.
На шестерых и более детей как равная доля от 1,61 прожиточного минимума – 32145 тенге.
Госсоцпособия круглым сиротам:
на одного ребенка – 17970 тенге,
на двоих детей – 35940 тенге,
на троих детей – 53910 тенге,
на четверых детей – 71880 тенге.
Пособия родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, впервые введены с 2010 года. Размер такого пособия родителям или опекунам с 1 января 2014 года производится исходя из минимальной заработной платы – 19966 тенге.
Пособия инвалидам детства до 16 лет – 19966 тенге.
Инвалидам детства с 16 лет:
1 группа – 27154 тенге,
2 группа – 22163 тенге,
3 группа – 17371 тенге.
Единовременное пособие всем женщинам, как работающим, так и домохозяйкам, за рождение ребенка с 1 января 2014 года составит 55560 тенге, а за рождение четвертого и более ребенка – 92600 тенге. При рождении двойни – четвертого и пятого ребенка – размер пособия составит 185200 тенге. Если родилась двойня (по счету третий и четвертый ребенок), то пособие на рождение будет выплачено в размере 148160 тенге.
Если до выхода в декретный отпуск мама работала, то пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года ей будет выплачиваться из государственного фонда социального страхования.
По сообщению информационного агентства «Новости Казахстан», Мажилис Парламента уже одобрил законопроект Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения», предусматривающий субсидирование государством пенсионных отчислений работающих женщин, находящихся в декретном отпуске.
Дело в том, что из всех пособий (по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до года) отчисляются обязательные пенсионные взносы. Согласно новому законопроекту из предлагаемых 10% отчислений 4% будет обеспечиваться за счет социальных выплат из средств обязательного социального страхования, а 6% – из бюджетных средств.
Если мама не работала, то пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года:
на первого ребенка – 10186 тенге,
на второго ребенка – 12038 тенге,
на третьего ребенка – 13890 тенге,
на четвертого и более ребенка – 15742 тенге.
Многодетным матерям, имеющим подвески «Алтын алка» и «Кумис алка», – 11112 тенге.
Многодетным матерям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, – 7223 тенге.
СПЕЦПОСОБИЯ
Помимо пенсий по возрасту некоторые категории пенсионеров получают еще один вид выплат – специальные государственные пособия. Каждый гражданин вправе получать только один вид специального государственного пособия, хотя статусов может быть несколько. Пенсионер может иметь статус труженика тыла и статус вдовы (вдовца) умершего участника Великой Отечественной войны. Но согласно действующему законодательству получатель пособия должен выбрать то, которое ему выгодно. Но при этом официально его никто не заставит от статуса отказаться.
Гражданам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, положено спецгоспособие в размере 1852 тенге.
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, получают 10742 тенге.
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны, – 13150 тенге.
Вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в повторный брак, – 7779 тенге.
Женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся при жизни инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин, за исключением противоправных, которые не вступили в повторный брак, полагается пособие в размере 4445 тенге.
Труженики тыла, равно как имеющие награды за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, так и не имеющие таковых, но подтвердившие свой статус, с 1 января 2014 года будут получать 3704 тенге.
Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней, являющимся участниками Великой Отечественной войны, положено спецгоспособие – 240760 тенге.
Героям Социалистического Труда, являющимся участниками Великой Отечественной войны, – 129640 тенге.
СГП участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в 2014 году увеличится до 27780 тенге.
Семьям погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения выплачивается пособие в размере 7964 тенге.
В связи с увеличением размера МРП повысятся и суммы выплат на погребение. В случае смерти получателя пенсионных выплат его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение – 27780 тенге. В случае смерти получателя пенсионных выплат, являвшегося участником или инвалидом Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается 64820 тенге.
Елена БОЯРШИНОВА
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157 Комментариев Включено "С нового года пособия в Казахстане планируется увеличить на семь процентов"
Позор казахстану, нигде в мире такие мизерные пособия люди не получают а особенно за рождение детей
Позор!!!!!! Позор!!!!!! И ещё раз позор нашим депутатам и министрам!!!!!!! Люди отработали больше 40 лет, платили налоги государству, строили. А сейчас вынуждены влочить нищенское существование на минимальную пенсию. Стыдно должно быть господам министрам, вам бы такую пенсию. Хочется плакать глядя на пенсионеров. Взяли бы да чиновников тряханули, все воры и взяточники, вот бы бюджет пополнился.
Пусть проживут на 10 тысяч в месяц государство. Сейчас если ребенок чучуть заболеет , только тыщ 5,6 в аптеке оставляешь, а помимо этого еще много чего ребенку нужно. Конечно и за это спасибо, но как то все не серьезно.
МРП и минимальная потреб. корзина меньше чем в Лилипутии! Браво Господа! Продолжайте ЖАДНИЧАТЬ!
О каком бесплатном вы говорите, хотя бы снизили бы на 30-40 процент этому спасибо скажем, бесплатно только сыр в мышеловке и то сыр даже дороже стоит в наше время. Наши только на бумагах могут красивую сказку насочинить все буквы этой сказки начинаются на букву Н, Царь всех царей типа если не он, то некто.
У меня ребенок инвалид, диагноз микроцефалия головного мозга, неужели Вы думаете на 19666 тенге пенсии хватит на ее лекарства, ей нужно минимум 48000 тенге каждый месяц на лекарства, я не работаю, сижу по ее уходу, сами чиновники тратять эти деньги за один день, мы должны месяу\ц прожить
у нас такая же ситуация каждое обследование обходится 20000 + лекарство на 40000 это только основное, без тех если ребенок заболеет… Так хочется дать это пособие и чтоб они попробовали прожить месяц с ребенком и при этом еще и за квартиру заплатить и чем то ребенка побаловать, не говоря уже про то, что необходимо питаться и одеваться!!! А про пособие по рождаемости это вообще позор, не ходя далеко если мы уж под Россию ровняемся делайте пособие по 1250000 тг. за второго и третьего ребенка, а то мы только за аборты можем протестовать.
Да бесполезно что либо говорить… Надейтесь только на себя! Неужели вы не догоняете, что (налоги, соцналоги, пенсия и т.д. и т.п.) это тупо стрижка шерсти. Зачем «им» пахать когда можно брать с нас 20-30 % с доходов? А чтобы мы не возмущались нам обещают выплату страховки (нет ее выплачивают но страховой случай наступает только у максимум 20-30 % застрахованных, а куда деваются остальные деньги), улучшение инфраструктуры за счет налогов, и «золотую» пенсию!
это уже лучше). А теперь ответьте, если ребенок родился в конце 2013 году то в в 2014 будет считаться по новому закону?????
Да уж……. по всей видимости Казахстан не заинтересован в пополнении численности населения и в помощи инвалидам….. ну что сказать и на этом спасибо теперь скажите если женщина работавшая до декрета и родившая в конце 2013 гола пособия до года как будут начислятся в 2013 году а потом в 2014? по старой системе или в 2014 изменятся???????????
Позорище и только. А сидим на нефти и газе. Политики воры. Проживите сами на эти нищенские пособия. Вы себе аж на 50 % повысили зарплату. И того сейчас ваша з.п состовляет 900.000 тенге. Плюс взятки берете. А нас простой народ как лапухов дурят. Налоги отчисления цены растут каждую неделю. Яйцо куриное скоро по стоимости будет как Фаберже. Тьфу на вас. Позорные.
Я гос.служащ. с декретного отпуска вышла на работу в октябре месяца 2013 года. в феврале 2014 года ухожу в декрет за последующего четвертого ребенка. Я всего проработала 4 месяца. зарплата у меня 55000 тенге. Хотела бы узнать какие мне пособия положено. До родовой после родовой сколько я получу
у меня была такая же ситуация.
щас закон изменился. ваш доход будут делить на 24 мес. и умножат на 4,2. одним словом копейки выйдут где то 40-45 тыс тг
Да позор за такие мизерные гроши лучше тогда вообще ничего не давали. Могли бы на рождение ребенка хотя бы повысить кто сейчас будет рожать 3.4 ребенка. Даже ипотеку или на очередь на доступное жильё не проходим по условиям. Вот что делать? Была квартира брали в ипотеку а чтоб на очередь встать надо чтоб на тебе ничего не было 5 лет. Нам тогда уже за 30 будет. Тогда вообще ничего не светит. Вот так и живи ни каких условии.
Позоррррр!!!! Как можно содержать ребенка инвалида детства на такие гроши, смешная подачка, чтобы было ощутимо снимаем деньги за 2,3 месяца иначе не черта не купишь(((((
Мда уж. Хотят чтоб рожали больше, а все платно для беременных, и пособия смешные, что думаешь на что их хватит, или на подгузники или на приданое для выписки из род дома. Молодцы в Парламенте. Браво Казахстан
Многодетным матерям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, – 7223 тенге. Это на каждого ребенка по 1805 тенге. и что же я смогу им купить???
Да! Полностью с вами согласна! У меня мама умерла когда мне 8 лет было! Отец бросил! в конце 2013 года я родила ребенка, с мужем не расписаны, живем у его родителей! на покупки ребенку ушло 255 тысяч! четыре зарплаты мужа! не считая вещей в роддом (работала будучи беременной!)! Я представляю что было б если бы ждали пособия! Может хотя молодым семьям однокомнатные квартиры давать будете? тем более ни у меня, ни у него полной семьи нету! он тоже жил без отца! тянул 4 братьев!
Как можно матери–одиночке прожить на 1852 тенге в месяц? Если как минимум одно лекарство стоит 500
Ну ничего ничего 🙂 мы как то перебьемся с 3-мя детьми молодая семья в сьемной однокомнатной квартире. Кушайте ананасы и жуйте переплов 🙂 в этой короткой жизни, но Бог все видит. И уже посмотрим как мы будем в вечности радоваться, а вы гореть господа воры и убийцы чиновники ( это я не про всех, за каждую душу я не в ответе) но для многих так и будет.
Это у нас в крови. Родители с детства учили не трогай! Надо дать гостям….! вооот так, мы на себя жалеем а для других стран все наши богатсво как ненужные вещи даем))))
Чинуши жируют потому, что мы молчим. а главное оправдание тому, что мы молчим это: Мы живем хорошо — у нас нет войны. Молоко — 300 тнг за литр — ничего страшного, яйцо — 290 — ничего, зато спокойствие. наверное поэтому они и наглеют, они знают мы боимся потерять тот мир который сейчас в стране. Знаем, что если хоть чуточку дистабилизировать ситуацию в стране, то Америка нас превратит в Сирию, Ливию и т.д. Мы будем терпеть, казахи народ терпеливый, но всё таки страницы истории говорят нам что и у казаха терпение не безграничное….
трезвонят во все колокола что будут 10 % пенсионные отчисления во время декретного отпуска. но извините, они ведь и раньше были-высчитывали и с пособия по рождению ребенка и с ежемесячных пособий до года -а что трезвонить то? в чем разница? где улучшения?
ужассссс как много. мы с ума сойдем от таких больших денег. СПОСИБО ДЕПУТАТОМ за счастливое детство наших детей!!!!!!!!)))))
О даааааа браво мрп подняли!!! а нас не спросили сколько нам нужно для прожиточного минимума!!! для себя выгодно посчитали только!!
ПОЗОР ПОЗОР ПОЗОР что за пособия памперс стоит почти 5 500 на что хватаеть,,, я сама мать одиночка. копейки шитаю, не хватаеть. Хоть бы материй одиночкийм пособия по больше было. Что такой даже на ком.усл и продукты и.т.п.д кошмар. Парламен и депутаты куда смотрите еще говарите это хватить вы сами по жывите на эту суммы
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Ужас… да как можно содержать малыша на эти средства??? одни только памперсы 4500 стоят, а если ребенок искусственник?! А одевать его что не нужно?! Я в шоке…
Позор! Позор! Позор!!! Вот В России Путин молодец дает родившим матерям «Материнский капитал» там молодые семья могут на эти деньги купить себе хоть кокой нибудь жилье…. А мы получаем гроши и тяним не зная куда их потратить, на питания детей или на аренду жилья!!!! Сами депутаты живут как и Христа в за пазухе не думают как и чем кормить и одевать своих детей… ПОЗОР!!!Депутаты вокруг Вас тоже люди, и Вы эти деньги не из своего кармана платите!!!!
Даа если так и будет через 5-6 лет будет революция в казахстане!!!
Даже раньше, что творят… боже с такой политикой нас точно как джунгар уничтожат…. и нету казахстана…. защиты то нету…. и вов сср победил не особенными интеллектуальными способностями, а положенной численностью… назик, ты куда смотришь или тебе уже все равно…. написал свою 2030 и все??????
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, положены ли какие то пособия либо льготы детям участников, ветеранов ВОВ, вернувшихся с войны? С учетом того, что дети были рождены уже после войны.
Увы, никаких пособий не положено…
Стыд и позор) на такое пособие и кошка не проживет!!! У меня двое детей, младшей 3 месяца,, большое спасибо нашему государству,,
Ужаснулась когда увидела пособия выплачиваемые за рождение ребенка, это при такой-то демографии! Аболютно не работает социальная защита, а как это еще назвать??? В СМИ всячески говорится о том, что Казахстан занимает неплохие места в экономическом развитии, а где оно Ау? Страшно даже подумать, как рожать детей при таких условиях, стоит ли вообще их рожать?? Жилье со своими космическими ценами стало и вовсе чем-то далеким и недосягаемым! Дорогие наши управленцы может хватит набивать карманы и стоит забоиться о нас простых гражданах, а то ведь и до народного восстания не далеко. У нас ведь тоже нервы не железные!
Кто вообще придумал снимать 2 раза пенсионные? Мне посчитали так: 10 мзп сняли 10% от нее пенсионку умножили на 40% сумма пособии и на руки получаемую сумму опять сняли 10%. Как это так вообще? Не снимайте с меня их, дайте хоть год посидеть и получать всю сумму
Я вообще не понимаю это государство дают детям пособие только до одного года, а потом, что мать должна с годовалым малышом идти работать, ну пойдет она работать, а ребенка в детсад, ну а ребенок еле ходит или еще ползает, говорить не умеет, будет сидеть плакать там весь день, какать в ползунки, ну а его будут бить тубишь почему такой плохой почему неприучили, надо пособие давать хотя бы до двух лет.
Считает классной тему в группе ВСЁ ЛУЧШЕЕ ИЗ YOU TUBE (16 плюс)
Лукашенко обещает 70 000 долларов за рождение 3 детей (и квартиру в придачу)
Аня вы не знаете Лукашенко казахи не нужны.
пусть Аллаh даст нам Всем здоровья и терпения. Люди зачем попосту тратить нервы , вредно для здоровья, она ведь нам нужна…. Рожаем для себя и для продолжения рода!! Если бы государство думала о народе и о здоровом наций, то сначала решили бы проблему с Байконуром — говорят скоро она превратится во второй Семипалатинск. Сама я там не живу, но переживаю за них. Все таки они тоже наша часть, наш народ…..
Да если бы матерям на детей платили ту сумму что выделяют в детские дома в год на одного ребенка тогда детские дома были бы пусты! И доллар нервы треплет….
Да я тоже согласен у них у депутатов, у министра заработная плата от 300 000 до 700 000 тыс. тенге доходят, а инвалиды с детства и пенсионеры работавшие всю жизнь должный жить на 20 000 — 30 000 тыс. тенге. У нас нету нормального депутата которые говорят правду, хотел бы я посмотреть на него 20 тыс тенге на месяц хватит ли на него,
А как же сейчас, пособия остались прежними… А пельмени в магазине стоят 900гр — 1725 тенге. А вчера они стоили 900тг
Да, «Арзан» пельмени, продавцы говорят тоже подняли цену с сегодняшнего дня.
ужас!!!! что можно купить за 10 тнг тенге?? даже на подгузники на месяц не хватит. не говоря уже об одежде, о лекарствах. позор государству!!
У меня четверо детей и я получаю пособию как многодетная всего 7200. А дети у меня двое ходят в садик государственную плочу я за них 22000 тысяч, помимо этого у меня двое школьники я про них уже молчу и что вы думаете господа депутаты на что мне хватает ваша подача. почем вы тогда садики многодетным семям зделайте скидку даже в школе питания платная. сами на такую пособия прожевите. просто вам все ровно просто так сидите и получаете бешеные денги за что, вот это вам надо з/п платить 50000 тенге вы на столько роботаете.
ТАК ЕСЛИ ДЕВОЛЬВАЦИЯ НАС ОБОКРАЛА. ТАК РАЗВЕ НЕ ДОЛЖНО НАШЕ ГОСУДАРСТВО НАМ ЭТО КОМПЕНСИРОВАТЬ. А КАК ЖЕ НАШИ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ, КОТОРЫЕ МЫ ОТКЛАДЫВАЕМ НА ПЕНСИЮ. ОНИ ВЕДЬ ВМЕСТЕ С КУРСОМ ТЕНГЕ ТОЖЕ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ НА 20%. БЫЛО У ВАС ОТЧИСЛЕНИЙ ПОЛМИЛЛИОНА, А ТЕПЕРЬ СТАЛО НА СТО ТЫСЯЧ МЕНЬШЕ…
А почему на сайтах не пишут конкретно, что вне зависимости от того какая зарплата у беременной, больше 180 000 в месяц для расчета декретных они не берут. Понятно что более 780 000 не выплатят, но почему не берут общий доход? Отработала 7 месяцев с зарплатой более 250 000, а выплатят не 780 000 а 300 000. Еслиб знала что так обманет Государство то вообще б не работала и лежала вверх ногами всю беременность.
ИРИНА НА СТО ПРОЦЕНТОВ С ВАМИ СОГЛАСЕН
да узнать как они живут которые нозначели эту цифру как у них дети или внуки