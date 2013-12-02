С нового года пособия в Казахстане планируется увеличить на семь процентов

Рассматривается и проект Закона «О республиканском бюджете на 2014-2016 гг.». На сайте Министерства труда и социальной защиты появилась официальная информация об увеличении размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума на 2014 год, от которых и зависят социальные выплаты.

Проект закона РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» предлагает утвердить МРП на уровне 1852 тенге, ПМ – 19966 тенге.

Кратно этим показателям с января 2014 года должны возрасти и такие социальные выплаты, как государственное пособие по спискам №1 и №2, единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года, специальные государственные пособия, выплачиваемые взамен льгот. Также проиндексируют базовое социальное пособие по инвалидности, пособие по случаю утери кормильца, базовое социальное пособие по возрасту, пособие для родителей и опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов.

Сейчас проект бюджета рассматривается в парламенте. Если депутаты проголосуют за изменения и под документом поставит свою подпись президент, закон вступит в силу.

Социальная пенсия – это государственное социальное пособие, которое выплачивается лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права получать пенсию по возрасту. Это касается граждан, которые не работали и не выработали необходимого для начисления пенсии стажа. Им государство платит ГСП по возрасту в размере половины прожиточного минимума – 9983 тенге.

Назначение пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, производится исходя из размера минимальной заработной платы – 19966 тенге.

Назначенные, но не выплаченные до 1 января 2014 года единовременные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, и жертвам политических репрессий с нового года будут выплачены исходя из размера нового МРП – 1852 тенге.

Пособия по спискам №№1 и 2 работ с вредными и особо вредными условиями труда рассчитываются по кратности МРП, который составит с нового года 1852 тенге.

Пособие по списку №1 составит 16668 тенге, по списку №2 – 14816 тенге.

СОЦПОСОБИЯ

Все базовые государственные социальные пособия считаются кратно показателю прожиточного минимума.

Новый размер пособия по инвалидности от общего заболевания

инвалидам первой группы составит 27154 тенге,

инвалидам второй группы – 21164 тенге,

инвалиды третьей группы будут получать 14775 тенге.

Государственные социальные пособия по случаю потери кормильца составят:

на одного ребенка – 13178 тенге,

на двоих детей – 22762 тенге,

на троих детей – 28153 тенге,

на четверых детей – 29949 тенге,

на пятерых детей – 30948 тенге.

На шестерых и более детей как равная доля от 1,61 прожиточного минимума – 32145 тенге.

Госсоцпособия круглым сиротам:

на одного ребенка – 17970 тенге,

на двоих детей – 35940 тенге,

на троих детей – 53910 тенге,

на четверых детей – 71880 тенге.

Пособия родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, впервые введены с 2010 года. Размер такого пособия родителям или опекунам с 1 января 2014 года производится исходя из минимальной заработной платы – 19966 тенге.

Пособия инвалидам детства до 16 лет – 19966 тенге.

Инвалидам детства с 16 лет:

1 группа – 27154 тенге,

2 группа – 22163 тенге,

3 группа – 17371 тенге.

Единовременное пособие всем женщинам, как работающим, так и домохозяйкам, за рождение ребенка с 1 января 2014 года составит 55560 тенге, а за рождение четвертого и более ребенка – 92600 тенге. При рождении двойни – четвертого и пятого ребенка – размер пособия составит 185200 тенге. Если родилась двойня (по счету третий и четвертый ребенок), то пособие на рождение будет выплачено в размере 148160 тенге.

Если до выхода в декретный отпуск мама работала, то пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года ей будет выплачиваться из государственного фонда социального страхования.

По сообщению информационного агентства «Новости Казахстан», Мажилис Парламента уже одобрил законопроект Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения», предусматривающий субсидирование государством пенсионных отчислений работающих женщин, находящихся в декретном отпуске.

Дело в том, что из всех пособий (по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до года) отчисляются обязательные пенсионные взносы. Согласно новому законопроекту из предлагаемых 10% отчислений 4% будет обеспечиваться за счет социальных выплат из средств обязательного социального страхования, а 6% – из бюджетных средств.

Если мама не работала, то пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года:

на первого ребенка – 10186 тенге,

на второго ребенка – 12038 тенге,

на третьего ребенка – 13890 тенге,

на четвертого и более ребенка – 15742 тенге.

Многодетным матерям, имеющим подвески «Алтын алка» и «Кумис алка», – 11112 тенге.

Многодетным матерям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, – 7223 тенге.

СПЕЦПОСОБИЯ

Помимо пенсий по возрасту некоторые категории пенсионеров получают еще один вид выплат – специальные государственные пособия. Каждый гражданин вправе получать только один вид специального государственного пособия, хотя статусов может быть несколько. Пенсионер может иметь статус труженика тыла и статус вдовы (вдовца) умершего участника Великой Отечественной войны. Но согласно действующему законодательству получатель пособия должен выбрать то, которое ему выгодно. Но при этом официально его никто не заставит от статуса отказаться.

Гражданам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, положено спецгоспособие в размере 1852 тенге.

Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, получают 10742 тенге.

Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны, – 13150 тенге.

Вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в повторный брак, – 7779 тенге.

Женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся при жизни инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин, за исключением противоправных, которые не вступили в повторный брак, полагается пособие в размере 4445 тенге.

Труженики тыла, равно как имеющие награды за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, так и не имеющие таковых, но подтвердившие свой статус, с 1 января 2014 года будут получать 3704 тенге.

Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней, являющимся участниками Великой Отечественной войны, положено спецгоспособие – 240760 тенге.

Героям Социалистического Труда, являющимся участниками Великой Отечественной войны, – 129640 тенге.

СГП участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в 2014 году увеличится до 27780 тенге.

Семьям погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения выплачивается пособие в размере 7964 тенге.

В связи с увеличением размера МРП повысятся и суммы выплат на погребение. В случае смерти получателя пенсионных выплат его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение – 27780 тенге. В случае смерти получателя пенсионных выплат, являвшегося участником или инвалидом Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается 64820 тенге.

Елена БОЯРШИНОВА